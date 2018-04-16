Запровадити е-квиток у Львові обіцяють у вересні 2019 року

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Олега Берези, цьогоріч стартує безпосередня реалізація заходів для введення електронного квитка у громадському транспорті Львова, зокрема наприкінці квітня планують оголосити перший етап тендеру, який передбачає напрацювання технічних питань щодо запровадження е-квитка.

Другий етап тендеру стартує у вересні цього року, він передбачатиме оцінку цінових пропозицій від компаній, які подадуться на конкурс. Результати тендеру мають оголосити до кінця вересня 2018 року, а до 30 жовтня 2018 року із переможцем мають підписати договір.

«У січні 2019 року заплановано розпочати встановлення обладнання у рухомому складі громадського транспорту, а 1 вересня 2019 року має відбутися тестова експлуатація системи електронного квитка», – розповів Олег Береза.

Як повідомляв Львівський портал раніше, нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що за е-квиток візьмуться після оновлення рухомого складу транспорту, який займе наступні два роки. Відтак за орієнтовними підрахунками, місто може отримати електронний квиток мінімум у 2020 році.

У свою чергу Олег Береза підкреслив, що оновлення міських автобусів, тролейбусів та трамваїв є в пріоритеті, однак він зауважив, що необхідне обладнання для електронного квитка можна встановлювати і на маршрутках марок «Богдан» та «Еталон».

«Звісно, для нас важливим є те, що вартість того обладнання, яке ми встановлюємо у транспорті, не перевищувала самої вартості того транспортного засобу. Важливо, щоб місто та приватні перевізники також закуповували новий рухомий склад. Хоча ми показували і нашим консультантам, і компаніям, які приїжджали до Львова, самі транспортні засоби, на які, можливо, й буде встановлюватися обладнання, необхідне для електронного квитка. То вони казали, що і на «Богдані», і на «Еталоні» воно може їздити. Тож звісно, було б краще, якщо б це були нові, сучасні автобуси, тролейбуси та трамваї», – додав Олег Береза.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

А як відомо, у другій половині 2018 року е-квиток має запрацювати у Києві, запустити електронний квиток вже намагаються і в Житомирі.

Нагадаємо також, восени 2017 року львів’янам обіцяли впровадити електронний квиток у транспорті за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 рр.