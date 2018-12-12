У мерії розповіли, скільки львів’яни платитимуть за проїзд після введення е-квитка

Після введення електронного квитка у громадському транспорті Львова мешканці більше не платитимуть за разову поїздку, вони купуватимуть час на проїзд. Відтак у місті діятимуть годинні квитки, добові чи місячні. За попередніми підрахунками, місячний безлімітний абонемент коштуватиме 400 гривень. Про це сьогодні, 12 грудня, розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Львова Андрій Білий, передає кореспондент Львівського порталу.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті: і в маршрутках, і в тролейбусах та трамваях. Відтак купивши будь-який часовий квиток, львів’яни зможуть їздити стільки разів, скільки дозволяє вказаний у квитку час, і при цьому здійснювати необмежену кількість пересадок.

Як наголосив Андрій Білий, про остаточну вартість проїзду після запровадження е-квитка наразі говорити складно, адже у тариф входитимуть різні показники.

«Вартість проїзду залежить від якості транспорту, рівня дотації з міського бюджету та самої швидкості впровадження електронного квитка. Але тарифна модель буде мінятися кардинально. Це будуть не разові квитки, а часові. Тобто ви не сіли в автобус і заплатили 5 гривень, а купили квиток на день чи годину і їздите будь-яким транспортом. Також будуть абонементи, наприклад, на місяць, і на них будуть знижки. Місячний безлімітний абонемент після введення електронного квитка може коштувати 400 гривень», – пояснив Андрій Білий.

Нагадаємо, зараз у Львові знову заговорили про відтермінування електронного квитка: встановлювати необхідне обладнання у громадський транспорт планують лише влітку 2020 року, а реально користуватись е-квитком львів’яни зможуть орієнтовно у 2022 році.

При цьому у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році.

У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

На впровадження електронного квитка ЄБРР надав Львову 10 млн євро кредиту. При цьому загальна вартість цього проекту становить 11,2 млн євро.

Додамо також, що львів’яни самі обрали назву для майбутнього електронного квитка – «ЛеоКарт». Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.