Впровадження е-квитка у Львові. ЄБРР обрав три компанії, які проходять в останній етап тендеру

Вчора, 29 серпня, ЛКП «Львівавтодор» отримало від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку остаточне погодження всіх документів за результатами оцінки першого етапу тендеру на визначення компаній, які будуть впроваджувати електронний квиток у Львові. Відповідно, найкращі технічні пропозиції подали три компанії, які проходять до останнього етапу тендеру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі Львівської міської ради.

За результатами, із 6 учасників тендеру було відібрано 3, серед яких і буде відібрано переможця вже за результатами оцінки фінансових пропозицій цих учасників. Для участі у другому (фінальному) етапі тендеру запрошені такі учасники:

Консорціум компаній: Ridango AS, Естонія та Datel, Естонія. Консорціум компаній: Mikroelektronika spol s r.o., Чехія та SoftServe — Municipal Technologies LLC, Україна. Консорціум компаній: AlmavivA s.p.a., Італія, AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l., Італія, Swarco Mizar S.r.l., Італія та Swarco Ukraine LLC, Україна.

Як пояснив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, останній етап тендеру передбачає подання компаніями фінансових пропозицій. Завершиться 1 жовтня 2019 року.

«Банк опрацював усі документи і надав погодження. Отож, три консорціуми проходять в останній тендерний етап — подання фінансової пропозиції. Подання фінансових пропозицій заплановано на 1 жовтня 2019 року. Після розкриття фінансових пропозицій, ми маємо їх надати банку на погодження. Розраховуємо, що ЄБРР зробить все для того, щоб надати погодження максимально швидко. Очікуємо, що Банк фінально погодить нам результати тендеру вкінці жовтня — на початку листопада цього року. Після підписання контракту з переможцем, розпочнеться етап детального планування і безпосереднього впровадження», — повідомив він.

Нагадаємо, 12 лютого в ЛКП «Львівавтодор» розкрили пропозиції учасників тендеру на впровадження електронного квитка у громадському транспорті Львова. Вводити е-квиток у місті хочуть п’ять компаній. Протягом наступного місяця-півтора їхні пропозиції перевірятимуть, а визначити фірму-переможця і підписати з нею договір мерія планує у травні-червні цього року.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Такі абонементи за бажанням львів’ян також можуть стати іменними. Відтак якщо людина придбала річну картку на проїзд, але загубила, то зможе відновити її, вказавши відповідні персональні дані.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.