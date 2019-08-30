Львівська висуваниця від «Голосу» Васильченко не увійшла в жодну фракцію в парламенті

Львівська висуваниця від політичної партії «Голосу» Галина Васильченко не потрапила до будь-якої фракції у Верховній Раді. Про це йдеться на сайті ВР.

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Зазначимо, що на виборах до Верховної Ради Васильченко йшла від партії «Голос» та перемогла у 118 окрузі, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського районів Львова, а також усю Пустомитівщину. Саме у 118 окрузі розгорівся справжній скандал. Адже тут лідерами були Богдан Дубневич та Галина Васильченко

Ввечері 21 липня, у день парламентських виборів, соціологічна агенція «Фама» оприлюднила дані, згідно з якими перемогу на окрузі здобувала саме Галина Васильченко.

Втім після того, як ЦВК оприлюднила результати одних із перших опрацьованих протоколів, з’ясувалося, що на 118 окрузі лідирує Богдан Дубневич.

Після цього лідер «Голосу» Святослав Вакарчук звинуватив членів ОВК у порушеннях та спробі вкрасти голоси Васильченко на користь Дубневича. Всі звинувачення лідера партії окружна виборча комісія 118 округу відкидала.

Натомість Богдан Дубневич вже визнав свою поразку і заявив, що тепер матиме більше часу на сім’ю.

Нагадаємо, вчора, 29 серпня, новобрані нардепи зібралися на перше засідання Верховної Ради ІХ скликання і склали присягу. Головою Верховної Ради ІХ скликання обрали керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Водночас на посаду першого заступника голови парламенту призначили Руслана Стефанчука, а заступником спікера ВР стала Олена Кондратюк.

Крісло прем’єр-міністра України дісталося заступнику керівника Офісу президента з економічних питань Олексію Гончаруку. На посаду очільника Міноборони призначили Андрія Загороднюка.

У новій Верховній Раді також уже офіційно створили п’ять фракцій. Детальніше про те, хто їх очолив, читайте за посиланням.

Загалом порядку денному першої сесії парламенту – 27 питань: серед них обрання голови Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах, а також призначення нового прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.