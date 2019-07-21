У 118 окрузі Богдан Дубневич програє кандидатці від «Голосу»

У виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського адміністративних районів Львова, а також Пустомитівський район Львівської області, чинний депутат України Богдан Дубневич програє кандидатці від політичної партії «Голос» Галині Васильченко. Такі попередні дані екзит-полів, які проводила соціологічна агенція «Фама».

Так, за попередніми даними, Галина Васильченко від партії «Голос» набирає 36,0%, Богдан Дубневич, який до нового парламенту йшов як самовисуванець, – 23, 6%, Артем Федецький від партії «Слуга народу» – 11,6 %, Тарас Кльофа від партії «Самопоміч» – 9,7%, Любомир Мельничук від Всеукраїнського об’єднанння «Свобода» – 7,5%.

За результатами екзит-полу, голоси виборців за партійними списками розподіляються таким чином: «Голос» – 31,8%, «Європейська Солідарність» – 28,1%, «Слуга народу» – 14,4%.

Як йдеться у повідомленні соціологічної агенції «Фама, станом на 19:00 опрацьовано 87% анкет.

35-річна Галина Васильченко – заступниця директора з економічних питань підприємства «Корбіз», що займається демонтажем машин і устаткування. Вона є головою львівського осередку УГП, членом ГО «ІМЕД» та «Кращий Сихів».

Зазначимо Богдан Дубневич, у 2014 році переміг саме у 118 окрузі та став народним депутатом України. Зазначимо. що Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав, який теж є нардепом і зараз знову балотується від виборчого округу №120, є одіозними політиками. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, хто проходить у новий парламент.