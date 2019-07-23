Боротьба за 118 округ. Богдан Дубневич визнав поразку

Центральна виборча комісія підрахувала 99,28% протоколів на виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського районів Львова, а також усю Пустомитівщину. Тут кандидатка від партії «Голос» Галина Васильченко перемагає самовисуванця, народного депутата VIII скликання Богдана Дубневича. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, Галина Васильченко наразі отримала 31,51% голосів, тобто її підтримали 28 064 людей. Натомість Богдан Дубневич поступається своїй конкурентці із результатом 30,12% (26 822 людей).

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Нагадаємо, у 118 окрузі розгорівся справжній скандал. Ввечері 21 липня, у день парламентських виборів, соціологічна агенція «Фама» оприлюднила дані, згідно з якими перемогу на окрузі здобувала саме Галина Васильченко.

Втім після того, як ЦВК оприлюднила результати одних із перших опрацьованих протоколів, з’ясувалося, що на 118 окрузі лідирує Богдан Дубневич.

Після цього лідер «Голосу» Святослав Вакарчук звинуватив членів ОВК у порушеннях та спробі вкрасти голоси Васильченко на користь Дубневича. Всі звинувачення лідера партії окружна виборча комісія 118 округу відкидала.

Натомість Богдан Дубневич вже визнав свою поразку і заявив, що тепер матиме більше часу на сім’ю.

«Я не приховую того, що працював у більшості як господарник, бо наведення порядку на окрузі вважав своїм пріоритетом. Сьогодні такий шанс випав моєму конкуренту і я дуже хотів би, щоб усі розпочаті справи мали завершення», – написав на своїй сторінці у Facebook Богдан Дубневич.

Як повідомляв Львівський портал, Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав, який вже переміг на виборчому окрузі №120, – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Рух «Чесно» назвав Богдана Дубневича кнопкодавом, також він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.