ОСТАННІ НОВИНИ

Гончарук став прем'єр-міністром України

Соломія Головіна

|

Верховна Рада призначила заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука прем’єр-міністром України. За відповідне рішення на першому засіданні першої сесії ВР дев’ятого скликання проголосували 290 депутатів, передає «Укрінформ».

 

Як відомо, Гончарук народився у 1984 році. За освітою юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права. Закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», випускник Аспен Інституту Київ і Києво-Могилянської бізнес-школи.

Був керуючим партнером юридичної фірми «Constructive Lawyers». З вересня 2015 року очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO). Працював позаштатним радником першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався до Верховної Ради від партії «Сила людей».

28 травня 2019 року призначений заступником глави Адміністрації Президента, з 25 червня 2019 року – заступником керівника Офісу президента України.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...