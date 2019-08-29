Гончарук став прем'єр-міністром України

Верховна Рада призначила заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука прем’єр-міністром України. За відповідне рішення на першому засіданні першої сесії ВР дев’ятого скликання проголосували 290 депутатів, передає «Укрінформ».

Як відомо, Гончарук народився у 1984 році. За освітою юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права. Закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», випускник Аспен Інституту Київ і Києво-Могилянської бізнес-школи.

Був керуючим партнером юридичної фірми «Constructive Lawyers». З вересня 2015 року очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO). Працював позаштатним радником першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався до Верховної Ради від партії «Сила людей».

28 травня 2019 року призначений заступником глави Адміністрації Президента, з 25 червня 2019 року – заступником керівника Офісу президента України.