У 118 окружній виборчій комісії відреагували на звинувачення Вакарчука

У окружній виборчій комісії 118-го округу (Львів) заявляють, що не не переривали засідання, як це заявляла раніше партія Святослава Вакарчука. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми оголосили просто технічну перерву на обід, далі сидимо, чекаємо людей. Так, ми повернули протоколи на уточнення, люди переписали протоколи, доносять. Працюємо в нормальному робочому режимі», – сказав телефоном член комісії.

Він підкреслив, що засідання ОВК не переривалося.

«Ми як працювали, так і працюємо. Хтось пішов у туалет, хтось пішов перекурити, хтось пішов поїсти, але ми є всі, ми тут ходимо, бродимо в радіусі 15-20 метрів. Весь час в одному приміщенні хоча б шестеро людей є», – заявив представник комісії.

Нагадаємо, представники партії «Голос» заявили, що ОВК 118-го округу вдалася до порушень щодо кандидатки від його політичної сили Галини Васильченко на користь депутата попереднього скликання, самовисуванця Богдана Дубневича. Також, за словами члена партії, ОВК оголосила про перерву до 11 ранку 23 липня.

За законом, після завершення голосування о 20 годині в день виборів ОВК має почати безперервне засідання, яке триватиме аж до визначення результатів голосування по багатомандатному і одномандатному виборчих округах.

Лідер партії Святослав Вакарчук закликав Центральну виборчу комісію змусити ОВК продовжити роботу.

За даними на сайті ЦВК, виборча комісія 118-го округу опрацювала 92,08% протоколів. Богдан Дубневич має 32,23% голосів, представниця «Голосу» Галина Васильченко – 31,04%.

Як відомо, Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав, який за результатами 100% опрацьованих протоколів переміг на виборчому окрузі №120, – одіозні політики.

Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Рух «Чесно» назвав Богдана Дубневича кнопкодавом, також він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.

Богдан Дубневич народився і живе у селі Зубра Пустомитівського району, що межує зі Львовом. Там нардеп разом із молодшим братом збудували собі цілий маєток біля паркової зони.

Як відомо, у виборчих списках 118 округу було 11 кандидатів-мажоритарників. Більше деталей – за посиланням.