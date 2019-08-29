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Віцеспікерами нової Ради обрано Стефанчука та Кондратюк

Соломія Головіна

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Верховна Рада 9 скликання призначила на посаду першого заступника голови парламенту Руслана Стефанчука, а заступником спікера ВР стала представниця «Батьківщини» Олена Кондратюк. Про це повідомляє УП.

 

За кандидатуру Руслана Стефанчука, який є представником президента у Верховній Раді, проголосували 330 народних депутатів.

Стефанчук був єдиним кандидатом на посаду, а от на крісло заступника голови Верховної Ради претендували 4 нардепи.

Посаду віце-спікера обійняла представниця «Батьківщини» Олена Кондратюк, хоча «Батьківщина» нібито відкликала цю кандидатуру. За Кондратюк проголосували 318 нардепів.

«Європейська солідарність» пропонувала на посаду віце-спікера Мустафу Джемілєва.

Самовисуванці та депутатська група «За майбутнє» пропонували віддати посаду Ірині Констанкевич (партія УКРОП), обраній у Раду за мажоритаркою на Волині.

«Опозиційна платформа – За життя» на засіданні запропонувала на посаду віце-спікера Нестора Шуфрича.

Як повідомляв Львівський портал, новообрані нардепи 29 серпня на своєму першому засіданні призначили головою Верховної Ради ІХ скликання керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова.

У новій Верховній Раді також уже офіційно створили п’ять фракцій. Детальніше про те, хто їх очолив, читайте за посиланням.

У порядку денному першої сесії парламенту – 27 питань. Нардепи сьогодні мають обрати голову Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах, а також призначать нового прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

 

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