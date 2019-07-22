Попри дані соцопитування Дубневич старший впевнено перемагає на 118 окрузі

Чинний депутат України Богдан Дубневич впевнено перемагає своїх конкурентів у виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського адміністративних районів Львова, а також Пустомитівський район Львівської області. Такі дані 28,05% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

За самовисуванця Богдана Дубневича проголосувало 46,32% виборців тоді, як за його найближчу переслідувачку від партії «Голос» Галину Васильченко всього 23,75% голосів, хоча до цього соціологічна агенція «Фама» пророкувала впевнену перемогу кандидатці Васильченко.

Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав, який теж є нардепом і зараз знову лідирує на виборчому окрузі №120, є одіозними політиками. Саме їх вважаютьголовними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Рух «Чесно» назвав Богдана Дубневича кнопкодавом, також він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.

Богдан Дубневич народився і живе у селі Зубра Пустомитівського району, що межує зі Львовом. Там нардеп разом із молодшим братом збудували собі цілий маєток біля паркової зони.

Як відомо, у виборчих списках 118 округу було 11 кандидатів-мажоритарників. Більше деталей – за посиланням.