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Зеленський визначився з прем’єр-міністром, – ЗМІ

Наталя Дуляба

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Володимир Зеленський пропонуватиме парламенту призначити на пост прем’єр-міністра України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Про це пише УП із посиланням на власні джерела, які захотіли залишитись анонімними.

 

За словами співрозмовника, у середу, 28 серпня, Зеленський та керівництво ОПУ проводитимуть співбесіди та консультації з кандидатурами інших членів Кабміну.

«Це не якась недовіра до Гончарука, а розуміння, що так чи інакше діяльність будь-якого міністра впливатиме на репутацію Президента і він несе відповідальність. Так сприймає суспільство», – пояснює природу співбесід міністрів одне з джерел.

Раніше колишній бізнес-партнер президента олігарх Ігор Коломойський вже заявляв, що серед головних претендентів на крісло майбутнього прем’єр-міністра є Олексій Гончарук.

Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента. За освітою він юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. У 2014 році балотувався у народні депутати під №1 списку партії «Сила людей», яка тоді набрала 0,1% голосів.

Згодом Гончарук був позаштатним радником скандального міністра екології Ігоря Шевченка, якого запам’ятали як людину, що літала на одному чартері з олігархом Олександром Онищенком. Далі нинішній заступник глави ОПУ працював радником першого віце-прем’єра Степана Кубіва. З 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз. Цей офіс займається спрощенням системи державного регулювання у відносинах держави і бізнесу.

Навесні цього року співзасновник Monobank Дмитро Дубілет познайомив Гончарука з Андрієм Богданом, який і привів його на Банкову. На новій роботі у нього склалися хороші стосунки з Богданом. Джерела запевняють, що Гончарук дослухається до свого керівника та не перечить йому.

Нині Гончарук супроводжує президента у робочих поїздках та на важливих економічних зустрічах.

Фото: Facebook DEV CHALLENGE

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