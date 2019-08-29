Новий парламент очолив Дмитро Разумков

Сьогодні, 29 серпня, новообрані нардепи на своєму першому засіданні призначили головою Верховної Ради ІХ скликання керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Кандидатуру президентської партії підтримали 382 депутати. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Разумков заявив, що коаліція в попередній Раді була «віртуальною» і підірвала довіру до парламенту. Верховна Рада ІХ скликання має здійснити економічний прорив і очистити владу від корупції та кумівства.

«Нам буде соромно дивитися людям в очі, якщо ми не зробимо те, що обіцяємо», – додав він.

Новоспечений очільник парламенту назвав три напрямки діяльності: зокрема, реформу інститутів влади та очищення влади від корупційних практик. Він наголосив, що потрібен ефективний механізм відкликання депутата, якщо він втратив довіру виборців. Від підкилимних домовленостей слід перейти до голосувань з огляду на спільні інтереси – і першим випробуванням буде голосування за зняття депутатської недоторканності.

На запитання Нестора Шуфрича про зняття недоторканності з президента Разумков відповів: «Я вважаю, що недоторканність треба знімати з усіх. Я сподіваюся, що незабаром ми це питання зможемо вирішити».

Іншим важливим рішенням Дмитро Разумков назвав ухвалення закону про імпічмент. Крім того, вважає за необхідне повернути відповідальність за незаконне збагачення. Також він висловився за оптимізацію кількості державних органів і чесний суд.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні у новій Верховній Раді також уже офіційно створили п’ять фракцій. Детальніше про те, хто їх очолив, читайте за посиланням.

У порядку денному першої сесії парламенту – 27 питань. Нардепи сьогодні мають обрати голову Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах, а також призначать нового прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Додамо також, що позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня. Втім нещодавні дослідження показали, що половина українців не знає свого нардепа-мажоритарника.

Фото: УП