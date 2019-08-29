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Міноборони очолив Андрій Загороднюк

Соломія Головіна

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Верховна Рада призначила міністром оборони позаштатного радника Зеленського Андрія Загороднюка. Кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським підтримали 314 нардепів. Про це повідомляє УП.

 

Загороднюк анонсував плани «перетворювати армію на армію стандартів НАТО».

42-річний член наглядової ради «Укроборонпрому» Андрій Загороднюк 3 роки очолював проектний офіс реформ Міністерства оборони.

Він має юридичну освіту. Навчався у Київському національному університеті імені Т.Шевченка, Університеті Уорвік та Оксфордському університеті.

Згідно з офіційною біографією, «має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях».

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