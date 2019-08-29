У новій Верховній Раді офіційно створили п’ять фракцій. Список керівників

Сьогодні, 29 серпня, під час першого засідання новообрані нардепи створили п’ять фракцій і одну депутатську групу Верховної Ради України IX скликання. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Голова «Слуги народу» Дмитро Разумков озвучив всі фракції, їхніх керівників та депутатські групи:

«Слуга народу», 254 нардепи, голова фракція – Давид Арахамія ;

; «Опозиційна платформа – За життя», 44 нардепи, співголови фракції – Юрій Бойко і Вадим Рабінович ;

і ; «Європейська солідарність», 27 нардепів, співголови фракції – Артур Герасимов та Ірина Геращенко ;

та ; ВО «Батьківщина», 25 нардепів, голова фракції – Юлія Тимошенко ;

; «Голос», 17 нардепів, голова фракції – Сергій Рахманін .

. Депутатська група «За майбутнє», 23 нардепи, співголови – Віктор Бондар, Тарас Батенко.

Також «Слуга народу», яка має монобільшість у Верховній Раді, планує сформувати коаліцію самостійно.

Нещодавно самовисуванець Дмитро Лубінець повідомив, що 23 мажоритарники у Раді сформують депутатську групу «За майбутнє». Згідно з законодавством, така група матиме права фракції.

Зазначимо, що до нового парламенту пройшли 25 нардепів «Європейської солідарності», але пізніше до фракції приєдналися два самовисуванці: Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський, який переміг на 125 виборчому окрузі на Львівщині.

Як повідомляв Львівський портал, у порядку денному першої сесії парламенту – 27 питань. Нардепи оберуть голову Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах, а також призначать нового прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня. Втім нещодавні дослідження показали, що половина українців не знає свого нардепа-мажоритарника.