У новій Верховній Раді офіційно створили п’ять фракцій. Список керівників

Сьогодні, 29 серпня, під час першого засідання новообрані нардепи створили п’ять фракцій і одну депутатську групу Верховної Ради України IX скликання. Про це пише УП, передає Львівський портал.
Голова «Слуги народу» Дмитро Разумков озвучив всі фракції, їхніх керівників та депутатські групи:
- «Слуга народу», 254 нардепи, голова фракція – Давид Арахамія;
- «Опозиційна платформа – За життя», 44 нардепи, співголови фракції – Юрій Бойко іВадим Рабінович;
- «Європейська солідарність», 27 нардепів, співголови фракції – Артур Герасимов таІрина Геращенко;
- ВО «Батьківщина», 25 нардепів, голова фракції – Юлія Тимошенко;
- «Голос», 17 нардепів, голова фракції – Сергій Рахманін.
- Депутатська група «За майбутнє», 23 нардепи, співголови – Віктор Бондар, Тарас Батенко.
Також «Слуга народу», яка має монобільшість у Верховній Раді, планує сформувати коаліцію самостійно.
Нещодавно самовисуванець Дмитро Лубінець повідомив, що 23 мажоритарники у Раді сформують депутатську групу «За майбутнє». Згідно з законодавством, така група матиме права фракції.
Зазначимо, що до нового парламенту пройшли 25 нардепів «Європейської солідарності», але пізніше до фракції приєдналися два самовисуванці: Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський, який переміг на 125 виборчому окрузі на Львівщині.
Як повідомляв Львівський портал, у порядку денному першої сесії парламенту – 27 питань. Нардепи оберуть голову Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах, а також призначать нового прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.
Позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня. Втім нещодавні дослідження показали, що половина українців не знає свого нардепа-мажоритарника.
Наталя Дуляба