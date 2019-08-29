Новоспечені нардепи склали присягу

Новообрані народні депутати ІХ скликання склали присягу. Про це повідомляє «Укрінформ».

Власне спікер ВР попереднього скликання Андрій Парубій запросив зачитати текст присяги народного депутата найстаршого за віком народного депутата, 78-річного Юлія Іоффе, обраному від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Іоффе зачитав слова присяги, а новообрані народні депутати повторювали за ним.

Далі пролунав духовний гімн України «Боже великий єдиний».

Парубій зазначив, що до 13.00 години новообрані народні депутати мають час для підпису тексту присяги та оголосив про закінчення урочистого засідання.

Далі пролунав козацький марш.

Як повідомляв Львівський портал, у порядку денному першої сесії парламенту – 27 питань. Нардепи оберуть голову Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах, а також призначать нового прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Детальніше про те, хто стане головами комітетів Верховної Ради України, читайте тут.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня. Відтак у новий парламент пройшли 5 партій: «Слуга народу» Володимира Зеленського, «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука та Юрія Бойка, «Батьківщина» Юлії Тимошенко, «Європейська солідарність» Петра Порошенка та «Голос» Святослава Вакарчука.

Монобільшість у Верховній Раді отримала «Слуга народу» – 254 мандати. Партія Зеленського отримала найбільшу в історії України підтримку виборців і вперше взяла більше половини місць у Раді.

Під час позачергових парламентських виборів у Верховну Раду від Львівщини хотіли потрапити 168 людей. Детальніше про те, хто виборював право стати нардепом, читайте за посиланням.

Нагадаємо, нещодавні дослідження показали, що половина українців не знає свого нардепа-мажоритарника.