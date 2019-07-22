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Вакарчук просить Зеленського захистити «Голос» від Дубневича старшого

Анастасія Мельник

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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко. Про це він сказав на брифінгу у понеділок, передає Українська правда.

 

За його словами, наразі у 118 окрузі відбуваються порушення, яких не було в Україні з 2012 року.

Святослав Вакарчук стверджує, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13%  кандидатка «Голосу» перемагала Богдана Дубневича – 36,3% проти 22,9% відповідно.

«Проте сайт ЦВК показує, що перемагає Дубневич», – поскаржився лідер партії.

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За його даними, дільниці, де перемагав Богдан Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Галина Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.

Святослав Вакарчук розповів, що наразі окружна комісія у порушення закону оголосила перерву до 11 години 23 липня і не приймає уточнені протоколи від дільничних комісій і не передає їх до ЦВК.

«Такий хід подій нас турбує. Це говорить про загрозу зриву виборів у цьому окрузі. Це потребує серйозної уваги суспільства… Ми не дамо вкрасти жодного голосу», – наголосив він.

Лідер «Голосу» звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою змусити окружну комісію відновити роботу.

Також він звернувся до правоохоронних органів і зокрема до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти ситуацію під свій контроль і запобігти крадіжці голосів.

«Я би хотів врешті-решт звернутися до президента Володимира Зеленського, як до гаранта Конституції, захистити вільне волевиявлення українських громадян. Від його позиції і від його реакції залежить перший день нової української політики», – заявив Святослав Вакарчук.

Як повідомляв Львівський портал, Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав, який теж є нардепом і зараз знову лідирує на виборчому окрузі №120, – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Рух «Чесно» назвав Богдана Дубневича кнопкодавом, також він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.

Богдан Дубневич народився і живе у селі Зубра Пустомитівського району, що межує зі Львовом. Там нардеп разом із молодшим братом збудували собі цілий маєток біля паркової зони.

Як відомо, у виборчих списках 118 округу було 11 кандидатів-мажоритарників. Більше деталей – за посиланням.

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