В «Дії» згенерували майже 450 тис. сovid-сертифікатів: які виникають проблеми

Станом на 1 вересня COVID-сертифікати в застосунку «Дія» успішно згенерували майже 450 000 разів. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, передає УНН.
«Ковідні сертифікати в застосунку Дія успішно згенерували майже 450 000 разів (станом на 1 вересня 2021 року)», – повідомили в Мінцифрі.
Як зазначили у відомстві, через застосунок згенерувати підпис і запросити сертифікати можуть всі, хто отримав 2 дози вакцини і має ID-паспорт і/або біометричний закордонний паспорт. Наявність таких паспортів свідчить про те, що інформація про особу є в демографічному реєстрі, отже, є можливість створити електронний підпис на основі технології фото ID, коли біометрія особи перевіриться з біометрією на фото в реєстрі, пояснюють у Мінцифрі.
Для генерації ковідного сертифіката потрібен саме юридичний підпис за законом, тому що це медичний документ.
«Дія.Підпис» – це єдина можливість отримати законний юридичний електронний підпис онлайн, без відвідування держорганів, зазначили в відомстві.
У міністерстві повідомили також, що наразі працюють над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі «Дія», використовуючи інші види електронного підпису.
Також у Мінцифри розповіли, які проблеми із завантаженням сертифікатів найчастіше виникають в українців.
«Дві найчастіші проблеми: або лікар не вносить дані в ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я – ред.), або вносить з помилкою. Стежте за новинами на ресурсах Мінцифри, незабаром ми повідомимо про системне вирішення таких ситуацій, щоб спростити життя українців», – розповіли УНН.
За інформацією відомства, якщо у країнах ЄС не приймали українські COVID —сертифікати, міністерство відпрацьовує їх в режимі онлайн на рівні техпідтримки «Дії».
Зазначимо, що covid-сертифікат (covid-паспорт) в Україні розробляють з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ, оформляти і видавати його мали із 1 липня цього року через «Дію». Цей документ містить не лише дані про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після коронавірусу.
Сovid-сертифікат обов’язково міститиме QR-код, отримати його можна також і в паперовій формі. Термін дії такого документу становить лише пів року.
Натомість українці, які отримали два щеплення проти коронавірусу, також можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ можна отримати лише в паперовій формі у свого свого сімейного лікаря. Він є міжнародного зразка, тому також дозволяє виїзд за кордон.
Однак за кордоном таке свідоцтво буде дійсним, якщо вказану у ньому вакцину визнала ВООЗ для екстреного застосування. Більше деталей про цей документ – за цим посиланням.
Нагадаємо, про введення covid-паспорта світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт.
Остаточно впровадити такий документ у Європейському Союзі планували ще з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.
У МОЗ запевняють, що вітчизняний сovid-паспорт визнаватимуть у Європі, тож провакциновані українці зможуть вільно подорожувати, маючи такий документ.
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Ольга Денисяка