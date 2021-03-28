У ЄС презентували «ковід-паспорт», і сказали, коли його буде запроваджено

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який також відповідає за вакцинацію від COVID-19 у ЄС, продемонстрував зовнішній вигляд «цифрового зеленого сертифікату» — електронного документа, який підтверджуватиме факт щеплення його власника, пише Громадське.

Проєкт документа, анонсованого 17 березня, Бретон представив у неділю, 28 березня, в етері французького телеканалу La Chaîne Info.

На документі вказуватимуться дата народження й паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код), а також те, чи хворіла людина на COVID-19, чи зробила щеплення — або який у неї результат ПЛР-тесту.

Реклама партнерів

«Цифровий зелений сертифікат» можна буде роздрукувати на папері (формат А4) або ж завантажити у смартфон. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

Також єврокомісар наголосив, що «цифровий зелений сертифікат» буде добровільним, але в разі відмови від вакцинації людям усе одно потрібно буде здавати тест на коронавірус, щоб їх могли допустити в окремі місця (зокрема на літак).

«Якщо такі люди [які не хочуть отримувати «цифровий зелений сертифікат»] в’їжджають у країну з обмеженнями щодо COVID-19, вони зможуть пройти швидкий тест [на COVID-19]», — запевнив Бретон.

У Євросоюзі сподіваються, що «цифровий зелений сертифікат» дозволить повернутися до «нормального життя», в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом чи інфікувати інших: «Це ціна [за відновлення] туристичного сезону порівняно з минулим роком».

Що таке «ковід-паспорти»?

Так називають документи, які так чи інакше підтверджують факт вакцинації людини від коронавірусної хвороби. «Ковід-паспорт» має засвідчити, що людина не лише не хвора на COVID-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.

Про ці документи говорили в тій чи іншій формі з початку пандемії коронавірусу, але лише з початком масової вакцинації людей країни почали їх впроваджувати на національному рівні й говорити про запровадження певного глобального «ковід-паспорта».

Від кінця січня Ісландія першою з країн Шенгенської зони почала видавати сертифікати вакцинації всім, хто отримав другу дозу вакцини, а також визнаватиме аналогічні документи з інших країн Європи. А Ізраїль — лідер за темпами вакцинації від коронавірусу — видає «зелені паспорти» тим, хто отримав дві дози вакцини.

Попередньо ЄС має намір дозволити видавати іноземцям свої сертифікати вакцинації, зокрема й тим людям, які були щеплені незатвердженими в Євросоюзі вакцинами (китайськими, російськими тощо). Тобто на них можуть претендувати й українці.

Що ж стосується українських «ковід-паспортів», то раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко переконував, що якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку онлайн у два кліки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.