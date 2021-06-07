В Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про covid-вакцинацію. Як отримати?

В Україні люди, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, щоб пред’явити його при перетині державного кордону. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Таке свідоцтво можна отримати лише у паперовій формі одразу після щеплення другою дозою або у сімейного лікаря, який заповнить документ на основі даних з електронної системи охорони здоров’я. За запитом його надрукують та оформлять, відповідно до міжнародних вимог.
Свідоцтво буде заповнюватися англійською або французькою мовою, додатково – українською.
Свідоцтво повинне містити:
- персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації),
- інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо),
- офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря,
- обов’язковий підпис пацієнтом або його уповноваженим представником.
Документ буде дійсним, лише якщо ВООЗ схвалила вакцину до екстреного застосування. Зазначимо, ВООЗ схвалює для екстреного використання чотири вакцини проти коронавірусу: Pfizer/BioNTech (Америка), AstraZeneca/Covishield (Індія), AstraZeneca/SKBio (Південна Корея) і Moderna. Нещодавно до цього списку додалась й китайська вацина виробництва компанії Sinovac. Всіх їх використовують для щеплень в Україні.
Термін дії документа – рік із можливістю продовження.
Якщо в людини є протипоказання до вакцинації проти COVID-19, тоді замість свідоцтва на вимогу пацієнта видаватимуть письмове роз’яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.
Зауважимо, що сovid-паспортом називають документ, який підтверджує факт вакцинації людини від коронавірусної хвороби. Він має засвідчити, що людина не лише не хвора на Covid-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.
Про введення такого документу у світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт. В Україні раніше анонсували видачу таких паспортів з 1 липня.
Додамо, що станом на 7 червня в Україні повністю вакцинувалися проти коронавірусу 147 118 людей. Зокрема, на Львівщині дві дози щеплення отримали 7 060 осіб.
Як повідомляв Львівський портал, мешканці Львівщини могли отримати covid-паспорт ще до того, як їх почали оформляти й видавати на державному рівні. Такий документ видавав сімейний лікар.
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Ольга Денисяка