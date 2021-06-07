В Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про covid-вакцинацію. Як отримати?

В Україні люди, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, щоб пред’явити його при перетині державного кордону. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Таке свідоцтво можна отримати лише у паперовій формі одразу після щеплення другою дозою або у сімейного лікаря, який заповнить документ на основі даних з електронної системи охорони здоров’я. За запитом його надрукують та оформлять, відповідно до міжнародних вимог.

Свідоцтво буде заповнюватися англійською або французькою мовою, додатково – українською.

Свідоцтво повинне містити:

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персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації),

інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо),

офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря,

обов’язковий підпис пацієнтом або його уповноваженим представником.

Документ буде дійсним, лише якщо ВООЗ схвалила вакцину до екстреного застосування. Зазначимо, ВООЗ схвалює для екстреного використання чотири вакцини проти коронавірусу: Pfizer/BioNTech (Америка), AstraZeneca/Covishield (Індія), AstraZeneca/SKBio (Південна Корея) і Moderna. Нещодавно до цього списку додалась й китайська вацина виробництва компанії Sinovac. Всіх їх використовують для щеплень в Україні.

Термін дії документа – рік із можливістю продовження.

Якщо в людини є протипоказання до вакцинації проти COVID-19, тоді замість свідоцтва на вимогу пацієнта видаватимуть письмове роз’яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

Зауважимо, що сovid-паспортом називають документ, який підтверджує факт вакцинації людини від коронавірусної хвороби. Він має засвідчити, що людина не лише не хвора на Covid-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.

Про введення такого документу у світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт. В Україні раніше анонсували видачу таких паспортів з 1 липня.

Додамо, що станом на 7 червня в Україні повністю вакцинувалися проти коронавірусу 147 118 людей. Зокрема, на Львівщині дві дози щеплення отримали 7 060 осіб.

Як повідомляв Львівський портал, мешканці Львівщини могли отримати covid-паспорт ще до того, як їх почали оформляти й видавати на державному рівні. Такий документ видавав сімейний лікар.

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