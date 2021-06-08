Яка різниця між covid-паспортом і свідоцтвом про вакцинацію

Люди, які в Україні отримали два щеплення проти коронавірусу, вже можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Натомість із 1 липня українцям почнуть видавати covid-паспорти. Центр громадського здоров’я пояснює, у чому різниця між цими двома документами.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію – документ, який засвідчує зроблені людині щеплення, в тому числі й проти коронавірусу. Він відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.

Цей документ українці можуть отримати вже зараз, якщо отримали дві необхідні дози covid-вакцини. На Львівщині таке свідоцтво вже видають сімейні лікарі, із ним можна виїжджати за кордон.

Натомість у Центрі громадського здоров’я наголошують, що covid-паспорт (він же «ковідний паспорт») – це зовсім інший документ. В Україні його наразі ще розробляють з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ, оформляти і видавати його почнуть із 1 липня цього року через «Дію».

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В чому різниця між цими документами?

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від Covid-19;

свідчить про те, що людина повністю вакцинована від Covid-19;

можна отримати лише в паперовому форматі;

видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я;

використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Covid-паспорт (сovid-сертифікат, «ковідний паспорт»):

зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, запуск запланований у липні;

міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після Covid-19;

видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;

можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній – через «Дію»;

планах зробити дві версії: внутрішній – для користування всередині країни, а також зовнішній – для виїзду за кордон;

через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.

Зауважимо, що сovid-паспортом називають документ, який підтверджує факт вакцинації людини від коронавірусної хвороби. Він має засвідчити, що людина не лише не хвора на Covid-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.

Про введення такого документу у світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт.

Остаточно впровадити такий документ у Європейському Союзі планують з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

У МОЗ запевняють, що вітчизняний сovid-паспорт визнаватимуть у Європі, тож провакциновані українці зможуть вільно подорожувати, маючи такий документ.

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