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В Україні встановили термін дії covid-сертифікатів

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів України вніс зміни до COVID-сертифікатів. Їх термін дії становитиме 180 діб, а ПЦР-тестів – 72 години. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, передає УНН.

Covid-сертифікат – це документ, який містити дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Цей документ видають за однієї з трьох умов:

  • якщо ви отримали дві дози вакцини проти COVID-19 (термін дії захисту становитиме 180 днів для отримання довідки, визначеної країною формату);
  • якщо у вас є негативний ПЛР-тест (термін дії — 72 години з моменту взяття зразка);
  • якщо ви перехворіли на COVID-19 і ці дані внесені до електронної системи охорони здоров’я (термін дії — 180 днів із моменту отримання лабораторного підтвердження).

COVID-сертифікат можна отримати в електронній та в паперовій формі.

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Зазначимо, що люди, які в Україні отримали два щеплення проти коронавірусу також можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Детальніше про те, яка різниця між covid-сертифікатом і свідоцтвом про вакцинацію читайте за цим посиланням.

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