Українські covid-паспорти визнаватимуть у Європі

Видані в Україні covid-паспорти визнаватимуться у Євросоюзі. Про це 9 травня повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

«Українські сертифікати здоров’я дадуть змогу людям подорожувати до Європейського Союзу», – написав Шмигаль.

Також він зазначив, що цього тижня в Уряді відбулася нарада щодо розроблення відповідного документу. Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів.

Що таке «ковід-паспорти»?

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Так називають документи, які так чи інакше підтверджують факт вакцинації людини від коронавірусної хвороби. «Ковід-паспорт» має засвідчити, що людина не лише не хвора на COVID-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.

Про ці документи говорили в тій чи іншій формі з початку пандемії коронавірусу, але лише з початком масової вакцинації людей країни почали їх впроваджувати на національному рівні й говорити про запровадження певного глобального «ковід-паспорта».

Львівський портал повідомляв, що остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

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