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Коли українці зможуть отримати covid-паспорт. Деталі

Наталя Дуляба

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Covid-паспорт, який будуть визнавати в Європі, українці зможуть отримати з 1 липня. Процедура оформлення такого документа буде доступною онлайн. Про це йдеться на Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

Сертифікати вакцинації проти Covid-19 в Україні почнуть видавати з 1 липня цього року. Оформити такий документ можна буде онлайн.

Водночас у МОЗ запевняють, що такий Covid-паспорт визнаватимуть у Європі, тож провакциновані українці зможуть вільно подорожувати, маючи такий документ.

«Наші сертифікати міститимуть всю необхідну інформацію, в тому числі і ту, яку прогнозовано будуть вимагати ЄС та ВООЗ», – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Над сертифікатом вакцинації проти коронавірусу зараз працюють МОЗ спільно з Мінцифри та Нацслужбою здоров’я України. Послуга отримання документа буде доступною вже з липня через портал або додаток «Дія».

Нагадаємо, сovid-паспортом називають документ, який підтверджує факт вакцинації людини від коронавірусної хвороби. Він має засвідчити, що людина не лише не хвора на Covid-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.

Про введення такого документу у світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але лише зі стартом масової вакцинації людей країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього заговорили про запровадження певного глобального covid-паспорта.

Львівський портал писав, що остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

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