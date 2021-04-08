На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили карти і показали офіційно зароблені статки. Саме декларації дозволяють дізнатися, у скільки обходиться платникам податків той чи інший чиновник. Львову деякі досі обходяться недешево, незважаючи на торішній зарплатний скандал.

Згідно з офіційною статистикою середня номінальна зарплата у Львові протягом 2020 року зросла від 10 286 до 12 138 грн. Платня топ-посадовців Львівської міськради була неоднозначною, адже у когось заробіток впав, а хтось навпаки став мільйонером. Втім у середньому перші люди Ратуші щомісяця все одно отримували суттєво більше від пересічних львів’ян – від 58 000 до 95 000 грн. Загалом торік робота міського голови та п’ятьох його заступників коштувала Львову майже 5,4 млн грн.

Зарплату посадовця Львівської міськради формує низка чинників. Серед них – посадовий оклад, різні доплати (за ранг, за вислугу років, за високі досягнення у праці), премія чи матеріальна допомога. Нерідко левову частку платні становлять саме премії і допомоги.

На початку 2020 року у Львові навіть виник скандал, адже з’ясувалось, що міський голова, його заступники та інші високопосадовці мерії отримують сотні тисяч грн премій, а також матеріальні допомоги. Депутати навіть хотіли тимчасово заборонити такі нарахування, однак їм це не вдалося. Сам Андрій Садовий відстоював премії для своїх заступників, аргументуючи їхні високі зарплати тим, що ці люди «мають покликання служити» та «пашуть з ранку до вечора».

Після цього випадку високі премії деяких заступників міського голови обіцяли скерувати на доплати медикам, які борються з коронавірусом, а Андрій Садовий показово відмовився від будь-яких доплат на певний час. Проте недовго музика грала: наприкінці року заступникам мера і керуючій справами виконкому знову дали майже по 100 000 грн премій.

Андрій Садовий – 694 992 грн (-33%)

2020-й видався для міського голови Львова суттєво біднішим, оскільки у порівнянні з попереднім роком він втратив третину свого річного доходу. Так, 2019-й зробив Андрія Садового офіційно мільйонером, адже за рік мер заробив свій перший мільйон на посаді, яку обіймає вже п’ятнадцять років поспіль.

Натомість у 2020-му очільник міста заробив майже 695 000 грн, тобто його середня місячна платня становила близько 58 000 грн .

Андрій Садовий і надалі зберігає за собою образ простого посадовця, який не має ні заощаджень, ні авто, ні навіть власного житла, а натомість живе на одну зарплату. Зате його дружина Катерина Кіт-Садова традиційно тримає на собі весь «майновий удар» і з року в рік демонструє свою успішну бізнес-діяльність.

Дружина мера має будинок у Львові площею 660 кв м, де мешкає вся сім’я Садових, дві земельні ділянки у Львові, ще одну жінка орендує у мерії. Також вона задекларувала два автомобілі: Merсedes-Benz Viano 2012 року випуску і Skoda Kodiaq 2017 року випуску, взятий у кредит.

Катерина Кіт-Садова є власницею низки компаній, які входять у медіахолдинг ТРК «Люкс». Цей бізнес минулоріч приніс їй 5,98 млн грн сукупного доходу. У банку перша леді Львова тримає 1,99 млн грн, а готівкою назбирала 150 000 грн і 10 000 доларів.

Ірина Маруняк – 1 143 581 грн (+12%)

Чи не найбільше із заступників мера щастить Ірині Маруняк, яка курує сферу ЖКГ, – посадовиця вже другий рік поспіль доробляється до мільйонних статків.

Якщо у 2019-му заступниця міського голови Львова заробила трохи більше 1 млн грн, то минулоріч її дохід зріс на 12%. Так, у 2020-му за роботу у мерії Ірина Маруняк отримала 1 143 581 грн. Тобто середня зарплата становила більше 95 200 грн на місяць.

Посадовиця має земельну ділянку на Пустомитівщині, а разом зі своїм чоловіком Володимиром Маруняком – квартиру у Львові (75,6 кв м) та паркомісце із господарським приміщенням. Також чиновниця тримає доволі солідну суму готівкою – 250 000 грн та 11 000 доларів, ще 111 395 грн – на кількох банківських рахунках.

Володимир Маруняк торік задекларував 130 822 грн пенсії, 140 000 грн доходу від відчуження рухомого майна, а також 118 000 грн кредиту. Раніше він їздив на Opel Astra 2007 року випуску, проте продав авто і купив ту ж модель, але 2019 року випуску (за 395 000 грн).

Володимир Маруняк має ще гараж у Львові і дві ділянки на Пустомитівщині, одну із яких отримав у власність у 2020-му. Також чоловік зберігає 2000 доларів готівки і менше 1000 грн у банку.

Галина Слічна – 990 957 грн (+22%)

Ще одна посадовиця Львівської міськради, яка доробилась практично до мільйона, – заступниця мера з гуманітарних питань Галина Слічна. В середньому торік їй перераховували понад 82 500 грн зарплати.

Річний дохід заступниці Садового зріс на 22%, адже у 2019-му вона отримала 810 288 грн.

Незважаючи на такий пристойний заробіток, Галина Слічна досі обходиться без власного автомобіля. Із нерухомості у неї – частка будинку і земельної ділянки у Брюховичах. Ще одну ділянку посадовиця орендує. Жодних інших цінностей у декларації не вказано.

Також Галина Слічна має заощадження: 20 000 грн, 22 000 доларів і 4200 євро готівкою, а в банку зберігає ще 101 682 грн.

Андрій Москаленко – 861 285 грн (-10%)

Поменшало грошей у гаманці й у першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка. У 2020-му він заробив трохи більше 861 000 грн, тобто в середньому щомісяця він отримував понад 71 700 грн .

Цікаво, що за 2019-й посадовець наблизився до статусу мільйонера, задекларувавши майже 960 000 грн зарплати. Але тепер його річний дохід впав на 10%.

Крім часток двох квартир (72,6 та 73 кв м), Андрій Москаленко не має ні автомобіля, ні жодного іншого майна та навіть заощаджень. Тож як і у випадку з Андрієм Садовим має образ звичайного чиновника, який живе на одну зарплату.

Дружина Андрія Москаленка Катерина теж працює у Львівській міській раді помічницею заступниці мера з гуманітарних питань. На цій посаді минулого року році вона заробила 396 505 грн.

Власного житла у жінки немає, проте вона є власницею гаражу у Львові. Навіщо він сім’ї Москаленків, яка не має власної машини, не відомо. Можливо, саме там заступник мера тримає свій велосипед, на якому нерідко може приїжджати на роботу.

Любомир Зубач – 863 012 грн

Торік заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач в середньому отримував майже по 72 000 грн на місяць.

Порівнювати зарплату посадовця із 2019 роком є складно, адже свою посаду він обійняв у вересні 2019-го, коли завершилась його каденція як нардепа у Верховній Раді (від «Самопомочі»). За неповні чотири місяці новоспечений посадовець зумів заробити у мерії 368 706 грн.

Приємний грошовий бонус Любомиру Зубачу дістався і на початку 2020 року. У лютому він отримав від мерії понад 96 000 грн матеріальної допомоги, тож його місячна платня після всіх відрахувань становила майже 140 000 грн.

Із нерухомості у посадовця – земельна ділянка, квартира, частка ще однієї квартири у Львові. Крім цього він також користується ще одним житлом своєї родички у Львові.

Їздить Любомир Зубач на автомобілях Citroen C4 2008 року випуску та Toyota Avensis 2011 року випуску.

Мар’яна Ходак, дружина чиновника, теж працює у мерії в управлінні комунальної власності, де торік заробила 220 102 грн. Ще майже 15 000 грн вона отримала як виплати на дитину та компенсацію за «Муніципальну няню», 8536 грн становили банківські відсотки. Власного житла чи авто жінка не має, зате у її власності – земельна ділянка у Львові.

Заступник Садового назбирав 30 000 доларів готівкою, а на банківських рахунках тримає загалом 549 690 грн і 293 євро. Його дружина відклала 6000 доларів готівки, в банку – 15 000 доларів і 154 179 грн.

Сергій Кіраль – 840 060 грн

Бізнес-омбудсменом Сергія Кіраля призначили у лютому 2020 року, до цього він теж був нардепом від «Самопомочі». Цю посаду у мерії створили спеціально, вона прирівнюється до заступника міського голови, відповідно, теж оплачується коштом бюджету Львова.

За неповні одинадцять місяців Сергій Кіраль заробив 840 060 грн, тобто щомісяця йому в середньому перераховували близько 80 000 грн .

Жодного іншого серйозного доходу, крім 3 481 грн кешбеку і банківських відсотків, торік посадовець не мав. Проте встиг взяти 202 061 грн кредиту.

Власного житла Сергій Кіраль не має, у Львові він користується квартирою (116,8 кв м) своєї дружини Наталії Обозненко. Вона, до речі, володіє ще однією квартирою в Ялті.

Їздить він на Volkswagen Passat 2007 року випуску і обходиться без будь-яких заощаджень.

Дружина Сергія Кіраля торік задекларувала 678 874 грн сукупного доходу, їхня донька Лук’яна – 197 473 грн. Також Наталія Обозненко назбирала 10 000 доларів готівки.

Нові топ-чиновники Ратуші

По виборах у Львівській міськраді звільнилась посада секретаря, якого обирають з-поміж депутатів під час таємного голосування. Відтак це крісло наприкінці 2020 року дісталось «свободівцю» Маркіяну Лопачаку.

Посада секретаря ради належить до виконавчої гілки влади, тому людина, яка її обіймає, отримує зарплату із бюджету Львова. Проте зважаючи на дату призначення, Маркіян Лопачак торік не встиг отримати платні за роботу у мерії.

Хоча сам «свободівець» – далеко небідна людина. Він збирає швейцарські годинники й мисливську зброю, має житловий будинок і землю у селі Підберізці, що біля Львова. Власного авто Маркіян Лопачак не має, проте їздить на орендованому Land Cruiser’і, а займаючись бізнесом, минулоріч заробив 2,4 млн грн.

Новий секретар міської ради тримає в банку 2117 доларів, готівкою – 43 000 євро, 61 000 доларів і 100 000 грн.

Дружина посадовця Ірина задекларувала нерухомість у Львові та селі Ямельниця, що відразу поруч із заповідником «Тустань». У 2020-му вона купила нову квартиру у Львові і паркомісце й інвестувала у фонд, коріння якого сягають у будівництво. Також жінка назбирала готівкою 62 000 євро, 21 000 доларів та 50 000 грн.

На початку 2021 року від міського голови пішли не лише його два заступники, а й керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, яка обійняла цю посаду 15 років тому, як тільки Андрій Садовий вперше став мером.

У лютому керувати справами виконкому Львівської міськради стала Наталія Алєксєєва, яка досі по трохи очолювала різні департаменти у мерії. Відповідно, зарплату на новому місці вона отримати не встигла.

Зате працюючи заступницею директора департаменту з містобудування, торік Алєксєєва заробила 538 385 грн, ще 6296 грн їй перерахували за роботу у сміттєвому департаменті.

Посадовиця має у власності лише квартиру у Львові (70 кв м). Власної машини вона не задекларувала, проте її чоловік Василь володіє автомобілем Mazda 323 та двома мопедами.

Також Василь Алєксєєв вказав частку квартири у Львові та 918 968 грн, які отримав від підприємницької діяльності. Жодних заощаджень ні він, ні чиновниця не мають.

Фото: Gal.info, з мережі Інтернет