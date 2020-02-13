Депутати із другої спроби «подарували» Садовому двох нових заступників

З ініціативи міського голови Львова Андрія Садового депутати із другої спроби таки зуміли ввести у штат Львівської міськради дві нові посади: бізнес-омбудсмена та омбудсмена з прав людей з інвалідністю. Люди, що обійматимуть ці посади, будуть заступниками мера. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 13 лютого, проголосували 35 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Відразу після обідньої перерви Андрій Садовий запропонував повернутися до питання про запровадження посади омбудсменів у міськраді Львова, адже перед цим депутати провалили голосування – їм забракло одного голосу.

Із другої спроби «за» проголосували уже 35 депутатів. Таким чином народні обранці змогли ввести у штат мерії посади бізнес-омбудсмена та омбудсмена з прав людей з інвалідністю.

Обидва нові посадовці вважатимуться заступниками міського голови Львова і будуть отримувати зарплату.

Під час обговорення Андрій Садовий заявив, що посаду бізнес-омбудсмена пропонує віддати колишньому нардепу від «Самопомочі» Сергію Кіралю. До Верховної Ради він очолював управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради. Ідею про призначення Сергія Кіраля депутати теж підтримали.

Зазначимо, що зараз у мера Андрія Садового є шість заступників, а з омбудсменами їх стане уже вісім:

омбудсмен із прав людей з інвалідністю, заступник міського голови;

бізнес-омбудсмен, заступник міського голови;

заступник міського голови з фінансово-економічних питань;

заступник міського голови з містобудування;

заступник міського голови з питань розвитку;

заступник міського голови з питань ЖКГ;

заступник міського голови з питань безпеки міста;

заступник міського голови з гуманітарних питань.

Перед першим провальним голосуванням у сесійній залі була жвава дискусія, яка супроводжувалась докорами і жартами. Зокрема, деякі депутати заявляли, що введення нових оплачуваних посад у штат Львівської міськради є дивним, адже у бюджеті міста і так бракує грошей на вирішення нагальних проблем.

Дехто із депутатів навіть пропонував додати ще й омбудсмена із боротьби із корупцією, наголошуючи, що ця посада теж може бути актуальною для міськради Львова.

Нагадаємо, у вересні 2019 року сесія міськради Львова ввела міському голові Андрію Садовому шостого заступника з питань містобудування. Тоді ним став однопартієць Любомир Зубач. Перед цим, влітку минулого року, депутати збільшили кількість заступників мера із 4 до 5 осіб.

Фото: Самопоміч