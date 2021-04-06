Заступник мера Львова Андрій Москаленко заробив 860 тисяч

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко став менше заробляти – торік він отримав трохи більше 860 000 грн зарплати. Крім часток двох квартир, посадовець не має жодного іншого майна та навіть заощаджень. Про це йдеться у його декларації за 2020 рік.

Працюючи заступником мера, 34-річний Андрій Москаленко торік заробив 861 285 грн, тобто в середньому щомісяця він отримував більше 71 700 грн. Жодних інших доходів він згіндно з декларацією не мав.

Зауважимо, що такий заробіток посадовця є меншим у порівнянні з 2019 роком, коли за роботу у мерії йому заплатили 959 546 грн.

Його дружина Катерина Москаленко теж працює у Львівській міській раді помічницею заступниці мера з гуманітарних питань. На цій посаді минулого року році вона заробила 396 505 грн, що на 65 000 грн більше, аніж у 2019-му.

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Андрій Москаленко досі володіє частками двох квартир у Львові площею 72,6 та 73 кв м. Власного помешкання не задекларувала й Катерина Москаленко, натомість вона є власницею гаражу у Львові.

Ні посадовець, ні його дружина не мають ні автомобіля, ні жодних заощаджень, ні земельних ділянок чи будь-якого іншого іншого майна або цінностей.

Довідково:

Андрій Москаленко прийшов у Львівську міськраду з 2008 року на посаду спеціаліста відділу промоції міста. Згодом він очолив пресслужбу мерїі, потім – адміністрацію міського голови, під час Євро-2012 був директором департаменту, спеціально створеного під цю подію.

З 2015 року Андрія Москаленка призначили заступником мера з питань розвитку, а на початку 2021-го він став першим заступником міського голови – заступником з економічного розвитку.

Восени на місцевих виборах-2020 Андрій Москаленко пройшов у Львівську міську раду від «Самопомочі», однак згодом склав депутатський мандат.

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