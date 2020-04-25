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Заступник мера Львова Андрій Москаленко заробив майже мільйон гривень

Наталя Дуляба

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Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко торік отримав понад 950 000 грн заробітної плати. Про це йдеться у його декларації про доходи за 2019 рік.

 

Працюючи заступником мера з питань розвитку 33-річний Андрій Москаленко торік заробив 959 546 грн, що більш ніж на третину більше від його платні у 2018 році. Тоді посадовець отримав 645 285 грн зарплати.

Його дружина Катерина Москаленко теж працює у Львівській міській раді помічницею заступниці мера з гуманітарних питань. На цій посаді у 2019 році вона заробила 331 187 грн, що теж майже на 90 000 грн більше, аніж у 2018-му.

Повноцінного житла як такого Андрій Москаленко не має, він володіє часткою двох квартир, розташованих у Львові площею 72,6 та 73 кв м. Власного помешкання не задекларувала й Катерина Москаленко, натомість вона є власницею гаражу у Львові.

Готівки чи коштів на банківських рахунках ні в Андрія Москаленка, ні в його дружини немає. Також посадовець згідно з декларацією не має автомобіля, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва чи інших цінностей.

Зазначимо, Андрій Москаленко працює у Львівській міськраді з 2008 року. Заступником міського голови з питань розвитку став наприкінці 2015-го.

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