Мер Андрій Садовий заробив свій перший мільйон, а його дружина – більше 7 млн грн

Торік Андрій Садовий заробив свій перший мільйон на посаді міського голови Львова, натомість його дружина Катерина Кіт-Садова отримала більше 7 млн грн сукупного доходу. Про це йдеться у декларації мера за 2019 рік.

Минулого року мер Андрій Садовий заробив 1 038 186 грн, тобто його середня місячна зарплата становила близько 86 500 грн.

Зазначимо, що це є перший мільйон, який Андрій Садовий заробив на посаді міського голови. У 2018 році він отримав 691 479 грн зарплати, а у 2017-му його дохід становив менше 500 000 грн.

Дружина мера Катерина Кіт-Садова у 2019-му натомість отримала 7,19 млн грн сукупного доходу: 2,35 млн грн становила зарплата у ПрАТ «Телерадіокомпанія «Люкс»; 4,68 млн грн – дивіденди у «Телерадіокомпанія «Люкс»; 60 373 грн – платня за сумісництвом у ПрАТ «Радіокомпанія «Люкс», ще майже 100 000 – банківські відсотки.

Катерина Кіт-Садова тримає у банку більше 2,4 млн грн, а готівкою зберігає 150 000 грн і 10 000 доларів. Мер Львова жодних заощаджень, згідно з декларацією, не має.

Не має Андрій Садовий також ні власного житла, ні землі, ні автомобіля – все майно записане на дружину. Так, високопосадовець користується житловим будинком у Львові площею 660 кв м, який належить Катерині Кіт-Садовій. Вона також володіє двома земельними ділянками у Львові, ще одну – орендує у мерії.

Катерина Кіт-Садова володіє двома автомобілями: Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 року випуску і Skoda Kodiaq 2017 року випуску.

Водночас вона є кінцевим бенефіціарним власником низки компаній: ПрАТ «Телерадіокомпанія «Люкс», ПрАТ «Радіокомпанія «Люкс», Дочірнього підприємства «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс», ПП «Вісма-Радіо-ТБ», ТзОВ «Телерадіокомпанія «Белком», ТзОВ «Телерадіокомпанія «Світ», ТзОВ «Телерадіокомпанія «Радіо великих доріг», ТзОВ «Радіо Континент», ТзОВ «Контакт-інформ» і ТзОВ «Захід.нет».

Натомість Андрій Садовий із 2006 року має запатентований знак «Самопоміч». Входить до керівних органів ГО «Самопоміч», наглядової ради ГО «Інститут просвіти» і є членом благодійної організації «Інститут розвитку міста».

Нагадаємо, 51-річний Андрій Садовий є міським головою Львова вже 14 років поспіль. На цю посаду львів’яни його обрали навесні 2006 року.

У жовтні цього року в Україні мають відбутися місцеві вибори. Чи буде у Львові новий мер, читайте за цим посиланням.

Фото: з мережі Інтернет