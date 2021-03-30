Секретар мерії Львова Лопачак збирає годинники та рушниці і їздить на орендованому Land Cruiser’і

Новий секретар Львівської міської ради, бізнесмен Маркіян Лопачак колекціонує швейцарські годинники і мисливську зброю, їздить на орендованому Land Cruiser’і та встиг отримати соціальну допомогу. Натомість його дружина торік купила нову квартиру у Львові і паркомісце, інвестувала у фонд, коріння якого сягають у будівництво. Про це йдеться у декларації посадовця за 2020 рік.

Депутата від «Свободи» Маркіяна Лопачака обрали секретарем Львівської міськради VII скликання наприкінці 2020 року. Це єдина посада, за роботу на якій депутат отримує зарплату.

До того, як обійняти крісло секретаря мерії Львова, Маркіян Лопачак займався бізнесом, зокрема був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Відтак займаючись підприємницькою діяльністю, у 2020 році він заробив 2,4 млн грн.

Крім цього бізнесмен ще й отримав 18 328 грн він отримав як пільгу у грошовій формі від Личаківського відділу соцзахисту.

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Його дружина Ірина торік отримала лише 7891 грн доходу від ПП НВФ «ІДС Сервіс-плюс». Вона є співвласницею цього підприємства та ТзОВ «Паб Дублін» –однойменного пабу у провулку Крива Липа у Львові. Також у 2020-му Ірина Лопачак інвестувала 1,8 млн грн в активи АТ «Адамант», яке пов’язане з будівельною компанією «Авалон».

Так, згідно за даними аналітичної системи YouControl, АТ «Адамант» є співзасновником дочірніх фірм будкомпанії «Авалон»: ТзОВ «Авалон Констракшн», ТзОВ «Авалон Маркет», ТОВ «Авалон Престиж», ТОВ «Авалон юніон», ТОВ «Авалон статус», ТОВ «Авалон дрім».

Маркіян Лопачак тримає в банку 2117 доларів, готівкою – 43 000 євро, 61 000 доларів і 100 000 грн. Його дружина обходиться без банківських рахунків, але готівкою назбирала 62 000 євро, 21 000 доларів та 50 000 грн.

Щодо нерухомості, то більшість записана саме на Ірину Лопачак. Вона володіє квартирою і коморою у Львові, будинком і земельною ділянкою у селі Ямельниця, що відразу поруч із заповідником «Тустань», а також орендує три ділянки у селі Підберізці, яке розташоване неподалік Львова.

Торік дружина секретаря міської ради розжилась ще на одну квартиру у Львові площею 79 м кв та паркомісце. На все це згідно з декларацією було витрачено 1,9 млн грн. За Іриною Лопачак також зареєстрований об’єкт незавершеного будівництва – квартира у Львові площею 45 м кв.

Натомість сам Маркіян Лопачак має у Підберізцях житловий будинок та дві земельні ділянки. Водночас він задекларував два швейцарські годинники: Dubey&Schaldenbrand Edition Georges Dubey та Hublot Classic Fusion All Black, вартість яких не вказав.

Також новоспечений секретар має й дві мисливські рушниці Steyr Mannlicher (k.30-06 з оптикою Zeiss Duralyt 2-8×42) і Blaser (BBF-97 12/30-06 з оптикою Swarovski Z6i 1-6×24).

Ірина Лопачак їздить на автомобілі Volkswagen Tiguan 2018 року випуску, натомість сам посадовець орендує у ТОВ «СГП Агрос-Віста» позашляховик Toyota Land Cruiser 2020 року випуску. У своїй власності має лише причіп ПГМФ.

Згідно з декларацією Маркіян Лопачак є співвласником (24%) ТзОВ «Екогаличпродукт» та засновником фермерського господарства «Екогаличпродукт».

Довідково:

40-річний Маркіян Лопачак є у «Свободі» з 1998 року. До початку політичної кар’єри працював вчителем фізкультури в одній зі львівських шкіл. Двічі був помічником нардепа Олега Тягнибока, а в 2014 році й сам пройшов у парламент від «Свободи».

Також Маркіян Лопачак вже тричі був депутатом Львівської міськради, а восени 2020-го вчетверте пройшов у Ратушу.

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