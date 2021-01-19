Заступники Садового під кінець року отримали майже по 100 тисяч гривень премії

У грудні 2020 року семеро заступників міського голови Львова і керуюча справами виконкому отримали майже по 100 тисяч грн премій. Загалом робота вісьмох високопосадовців мерії у грудні обійшлася бюджету Львова у понад 1 млн грн. Відповідні дані про грудневу платню чиновників Львівської міськради оприлюднили журналісти Варіантів.

Згідно з даними, які отримали журналісти у відповідь на офіційний запит, у грудні семеро заступників міського голови Львова та керуюча справами виконавчого комітету Львівської міської ради загалом отримали більше 1 млн грн зарплат. При цьому близько 62% із цієї суми – це їхні премії, решта – посадовий оклад, доплати за ранг, надбавки та відпускні.

Так, восьмеро високопосадовців мерії у грудні отримали в середньому по 130 тисяч грн зарплати. Левову частку нарахувань становили премії, в тому числі й до Дня місцевого самоврядування.

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Найбільшу платню за грудень отримала заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна – 172 672,91 грн (сума премій – трохи більше 96 000 грн). У її зарплату увійшли такі виплати:

посадовий оклад – 14 000 грн;

доплата за ранг – 700 грн;

надбавка за вислугу років – 2 940 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 8 820 грн;

премія – 42 000 грн;

премія за грудень – 42 000 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн.

Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ, у грудні отримала 138 880 грн зарплати (сума премій – 98 000 грн). Загалом у грудневу платню чиновниці, яка у 2019-му стала мільйонеркою, увійшли такі виплати:

посадовий оклад – 14 000 грн;

доплата за ранг – 600 грн;

надбавка за вислугу років – 5 840 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 20 440 грн;

премія – 42 000 грн;

премія за грудень – 42 000 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн.

Керуюча справами виконавчого комітету Марта Литвинюк у грудні заробила 134 440 грн (сума премій становила 98 000 грн). Її загальну зарплату сформували такі нарахування:

посадовий оклад – 14 000 грн;

доплата за ранг – 600 грн;

надбавка за вислугу років – 2 920 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 17 520 грн;

доплата за роботу з таємними документами – 1 400 грн;

премія – 42 000 грн;

премія за грудень – 42 000 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн.

Бізнес-омбудсмен Сергій Кіраль, який теж є заступником мера Львова, у грудні отримав 133 280 грн зарплати (сумарно премії сягли 98 000 грн). Загалом у грудневу платню увійшли такі нарахування:

посадовий оклад – 14 000 грн;

доплата за ранг – 700 грн;

надбавка за вислугу років – 2 940 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 17 640 грн;

премія – 42 000 грн;

премія за грудень – 42 000 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн.

Заступнику міського голови Львова з питань розвитку Андрію Москаленку, який за 2019-й також практично став мільйонером, перерахували 124 460 грн зарплати за грудень 2020-го (сума премій – 98 000 грн). У платню посадовця увійшли такі виплати:

посадовий оклад – 14 000 грн;

доплата за ранг – 700 грн;

надбавка за вислугу років – 2 940 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 8 820 грн;

премія – 42 000 грн;

премія за грудень – 42 000 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн.

Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з питань містобудування, за грудень заробив 124 280 грн (премії загалом становили 98 000 грн). У його грудневу зарплату увійшли:

посадовий оклад – 14 000 грн;

доплата за ранг – 600 грн;

надбавка за вислугу років – 2 920 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 8 760 грн;

премія – 42 000 грн;

премія за грудень – 42 000 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн.

Заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак у грудні заробив 113 562,47 грн (із яких премії становили трохи більше 88 000 грн), зокрема:

посадовий оклад – 12 727,27 грн;

доплата за ранг – 590,91 грн;

надбавка за вислугу років – 1 997,73 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 7 657,95 грн;

премія – 36 000 грн;

премія за грудень – 38 181,82 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн;

за час перебування у відрядженні – 2 406,79 грн.

Найменшу платню за грудень з-поміж заступників Садового отримав Геннадій Васьків, який курує фінансово-економічні питання, – 109 591,35 грн (сума премій становила трохи більше 78 000 грн). У його зарплату увійшли такі нарахування:

посадовий оклад – 9 424,24 грн;

доплата за ранг – 437,55 грн;

надбавка за вислугу років – 986,19 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 5 423,99 грн;

премія – 28 000 грн;

премія за грудень – 36 272,73 грн;

премія до Дня місцевого самоврядування – 14 000 грн;

лікарняні – 15 046,65 грн.

Сам мер Андрій Садовий за грудень 2020-го отримав 51 430,81 грн, жодних премій йому не нараховували, адже через скандал із високими преміями топ-чиновників Львівської міськради він тимчасово відмовився від таких доплат.

З усіх вищевказаних грудневих зарплат високопосадовці Ратуші ще сплатили всі необхідні податки та збори, тому «на руки» вони отримали дещо менші суми.

Нагадаємо, на початку 2020 року у Львові виник скандал довкола зарплат Андрія Садового, його заступників та високопосадовців мерії. Виявилось, що їм нараховують значні премії. Наприклад, заступник мера з питань містобудування у лютому отримав 173 000 грн зарплати, 100 000 грн із яких становила матеріальна допомога.

Депутати Львівської міськради навіть хотіли тимчасово заборонити нарахування премій, доплат та матеріальних допомог меру та його заступникам, але це зробити їм не вдалося.

Загалом протягом 2019 року топ-чиновники Львівської міськради отримали цілком пристойні зарплати як для посадовців органу місцевого самоврядування, дехто з них навіть офіційно доробився до мільйонних статків. Детальніше читайте у статті «Мільйонери Ратуші».

А Андрій Садовий за 2019-й заробив свій перший мільйон на посаді міського голови Львова.

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