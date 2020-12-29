Депутати затвердили зарплату Садового

Сесія Львівської міськради затвердила умови оплати праці міського голови Львова Андрія Садового. Крім «голої» ставки розміром 16 400 грн, він щомісяця отримуватиме премію та надбавки. «За» відповідну ухвалу у вівторок, 29 грудня, проголосували 53 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати зберегти Андрію Садовому присвоєний 3-й ранг посадової особи місцевого самоврядування, який передбачає доплати до посадового окладу, та встановлені 25% надбавки за вислугу років.

Сам посадовий оклад мера встановили на рівні 16 400 грн. Втім місячна платня мера не складається лише з «голої» ставки та вищезгаданих надбавок. На додачу до цього Андрій Садовий отримуватиме надбавку за високі досягнення у праці – 50% від окладу, щомісячні премії максимального розміру, що встановлений для найвищих посадовців виконавчої галки влади Львівської міськради.

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Водночас обсяг премій міському голові у мерії можуть переглядати раз на квартал.

Також Андрію Садовому надаватимуть матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення при щорічній відпустці розміром середньомічної платні.

Нагадаємо, за лютий Андрій Садовий отримав більше 81 000 грн зарплати, половина із яких – премія. Тим часом посадовий оклад становив трохи більше 12 000 грн, надбавки за вислугу років та за високі досягнення – понад 11 000 грн, а доплата за ранг становила менше 650 грн. Також у місячну платню входили відпускні, доплата за роботу з таємними документами та нарахування на відрядження.

За 2019 рік Андрій Садовий заробив свій перший мільйон на посаді міського голови Львова.

Загалом протягом 2019 року топ-чиновники Львівської міськради отримали цілком пристойні зарплати як для посадовців органу місцевого самоврядування, дехто з них навіть офіційно доробився до мільйонних статків. Детальніше читайте у статті «Мільйонери Ратуші».

На початку 2020 року у Львові виник скандал довкола зарплат Андрія Садового, його заступників та високопосадовців мерії. Виявилось, що їм нараховують значні премії. Наприклад, заступник мера з питань містобудування у лютому отримав 173 000 грн зарплати, 100 000 грн із яких становила матеріальна допомога.

Депутати Льіввської міськради навіть хотіли тимчасово заборонити нарахування премій, доплат та матеріальних допомог меру та його заступникам, але це зробити їм не вдалося.

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