Ще одна заступниця Садового заробила майже мільйон гривень

Заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна торік доробилася майже до мільйона гривень, втім обходиться без власного автомобіля. Про це йдеться у її декларації за 2020 рік.

Працюючи заступницею мера з гуманітарних питань, Галина Слічна минулого року заробила 990 957 грн, тобто щомісяця в середньому вона отримувала понад 82 500 грн.

Зауважимо, що платня посадовиці зросла майже на 20% у порівнянні з 2019 роком, коли вона задекларувала 810 288 грн зарплати.

Жодних інших доходів, крім майже 8000 грн банківських відсотків і бонусів, Галина Слічна торік не мала.

Реклама партнерів

Із нерухомості у заступниці Садового – частка будинку і земельної ділянки у Брюховичах. Ще одну ділянку вона орендує. Власного автомобіля чи інших цінностей посадовиця досі не має.

Втім Галина Слічна задекларувала заощадження: 20 000 грн, 22 000 доларів і 4200 євро готівки, а в банку зберігає ще 101 682 грн.

Зазначимо, що Галина Слічна є другою заступницею міського голови Львова, яка за рік заробила майже мільйон гривень. Її колега Ірина Маруняк, заступниця мера з питань ЖКГ, другий рік поспіль декларує таку зарплату.

Довідково:

54-річна Галична Слічна працює у Львівській міськраді з 1998 року. Свою роботу вона почала у міському управлінні освіти, згодом очолила його. З 2015 року її призначили директоркою департаменту гуманітарної політики.

Заступницею міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна стала у 2016 році. Під час пандемії коронавірусу вона очолила міський штаб боротьби з Covid-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.