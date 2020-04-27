Заступниця мера Львова Ірина Маруняк стала мільйонеркою

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк торік заробила трохи більше 1 мільйона гривень. Про це йдеться у її декларації про доходи за 2019 рік.

Минулого року Ірина Маруняк отримала 1 016 676 грн загального доходу: 365 101 грн вона заробила департаменті ЖКГ, ще 651 575 – на посаді заступника мера Львова.

Цікаво, що за 2018 рік у департаменті ЖКГ посадовиця заробила майже вдвічі менше – 593 809 грн.

Її чоловік Володимир Маруняк за 2019-й задекларував 119 061 грн пенсії, а донька Юлія Маруняк – 62 820 грн зарплати у ТОВ «Коворкінг Платформа Футура».

Водночас Ірина Маруняк тримає доволі солідну суму готівкою – 200 000 грн та 11 000 доларів, а на кількох банківських рахунках – загалом 114 564 грн. Чоловік посадовиці зберігає 7000 доларів готівки.

Згідно з декларацією Ірина Маруняк разом зі своїм чоловіком володіє квартирою у Львові (75,6 кв м) та паркомісцем із господарським приміщенням. Також заступниця Садового має земельну ділянку у Пустомитівському районі. Її донька задекларувала квартиру у Львові (47,6 кв м), а чоловік – ділянку на Пустомитівщині і гараж у Львові.

Новою нерухомістю згідно з декрарацією у 2019 році посадовиця чи члени її сім’ї не обжились. Останнє оновлення – квартира доньки, право власності на яку зареєстровано у 2016 році.

Власного авто Ірина Маруняк не має, втім її чоловік їздить на Opel Astra 2007 року випуску.

Зазначимо, що 53-річна Ірина Маруняк працює у Львівській міськраді з 1991 року. Заступницею мера з питань ЖКГ стала у червні 2019 року, до цього вона очолювала департамент житлового господарства та інфраструктури.

У 2016 році ЗМІ писали про 1,5 мільйона гривень неустойки, які мав сплатити Львівській міськраді чоловік Ірини Маруняк. Цю суму мерія нарахувала його фірмі за комунальне приміщення, яке вона протягом 2011-2016 років не вивільняла. На той час Ірина Маруняк була головою Сихівської райдержадміністрації і бізнес чоловіка, з її слів, не декларувала, бо підприємство не працювало і не мало доходів.

Як писав Львівський портал, майже мільйон гривень у 2019 році заробив ще один заступник мера Львова – 33-річний Андрій Москаленко. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото: Дивись.інфо