Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці продемонстрували статки, зароблені своєю важкою працею. Саме декларації дозволяють дізнатися, у скільки обходиться платникам податків той чи інший чиновник. Львову деякі обходяться недешево. Виявляється, що платня топ-посадовців Львівської міськради зробила їх мільйонерами. І це в той момент, коли на зарплати простим комунальникам грошей немає.

Торік на оплату праці міського голови, сімох його заступників, керуючої справами виконавчого комітету та секретаря Львівської міськради із бюджету витратили понад 7,5 млн грн. Львівський портал розповідає, скільки у 2019-му заробили перші люди Ратуші і хто з них встиг офіційно доробитися до першого мільйона.

Протягом 2019 року середня номінальна зарплата на Львівщині зросла приблизно на 20%, тож у грудні мешканець області заробляв 10 415 грн. Платня міського голови Львова та його заступників збільшилась в середньому на 30%, відтак щомісяця вони отримували від 30 000 до 100 000 грн.

Зарплату посадовця Львівської міськради формує низка чинників. Серед них – посадовий оклад, різні доплати (за ранг, за вислугу років, за високі досягнення у праці), премія чи матеріальна допомога. Нерідко левову частку платні становлять саме премії і допомоги.

Нещодавно депутати навіть пропонували тимчасово заборонити нарахування премій і різних надбавок міському голові та його заступникам, оскільки на це щоразу витрачають сотні тисяч гривень. А натомість грошей на зарплати працівникам комунальних служб у бюджеті Львова зараз немає. Андрій Садовий відстоював премії для своїх заступників, аргументуючи їхні високі зарплати тим, що ці люди «мають покликання служити» та «гарують із ранку до вечора».

Андрій Садовий, 1 038 186 грн (+33%)

Торік міський голова Львова заробив свій перший мільйон. До цього у 2018 році Андрій Садовий отримав 691 479 грн зарплати, а у 2017-му його дохід становив менше 500 000 грн.

Тобто середня місячна зарплата Садового у 2019-му становила близько 86 500 грн .

Мер і надалі має образ простого посадовця, який живе лише на зарплату і не має ні власного житла, ні авто, ні заощаджень. Натомість весь «майновий удар» тримає на собі його дружина Катерина Кіт-Садова. Їй належить будинок у Львові площею 660 кв м, де мешкає вся сім’я Садових, дві земельні ділянки у Львові, ще одну жінка орендує у мерії.

Власного авто мер Львова теж не має, зате його дружина володіє відразу двома: Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 року випуску і Skoda Kodiaq 2017 року випуску.

Більше того, на Катерину Кіт-Садову не лише записане все майно, вона ще й отримує чималий прибуток від бізнесу. Так, у 2019 році Кіт-Садова отримала 7,19 млн грн сукупного доходу: 2,35 млн грн становила зарплата у ПрАТ «Телерадіокомпанія «Люкс»; 4,68 млн грн – дивіденди у «Телерадіокомпанія «Люкс»; 60 373 грн – платня за сумісництвом у ПрАТ «Радіокомпанія «Люкс», ще майже 100 000 грн – банківські відсотки.

На банківському рахунку перша леді Львова назбирала понад 2,4 млн грн, а готівкою – 150 000 грн і 10 000 доларів. Натомість Андрій Садовий жодних заощаджень, згідно з декларацією, не має.

У власності міського голови – лише знак «Самопоміч», запатентований у 2006 році. Натомість дружина Садового є кінцевим бенефіціарним власником низки компаній: ПрАТ «Телерадіокомпанія «Люкс», ПрАТ «Радіокомпанія «Люкс», Дочірнього підприємства «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс», ПП «Вісма-Радіо-ТБ», ТзОВ «Телерадіокомпанія «Белком», ТзОВ «Телерадіокомпанія «Світ», ТзОВ «Телерадіокомпанія «Радіо великих доріг», ТзОВ «Радіо Континент», ТзОВ «Контакт-інформ» і ТзОВ «Захід.нет».

Ірина Маруняк, 1 016 676 грн (+41%)

Заступниця міського голови з питань ЖКГ теж торік доробилася до першого мільйона. Цю посаду вона обійняла у червні 2019 року, до цього чиновниця очолювала департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради. Відповідно, її сукупний дохід за 2019 рік складався із платні на цих двох посадах.

Відтак протягом 2019 року Ірина Маруняк заробила 1 016 676 грн: 365 101 грн вона отримала у департаменті ЖКГ, ще 651 575 – на посаді заступниці мера Львова. Середня її зарплата складала орієнтовно 84 700 грн на місяць.

Цікаво, що за 2018 рік у департаменті ЖКГ посадовиця заробила майже вдвічі менше – 593 809 грн.

Готівкою Ірина Маруняк тримає доволі солідну суму – 200 000 грн та 11 000 доларів, а на кількох банківських рахунках – загалом 114 564 грн. Її чоловік Володимир Маруняк зберігає 7000 доларів готівки.

Із нерухомості у заступниці Садового – земельна ділянка у Пустомитівському районі, частка квартири у Львові та паркомісця з господарським приміщенням.

Власного авто Ірина Маруняк не має, втім її чоловік їздить на Opel Astra 2007 року випуску. Володимир Маруняк також задекларував земельну ділянку на Пустомитівщині і гараж у Львові, а його дохід у 2019-му становив 119 061 грн пенсії.

Донька подружжя Юлія Маруняк має квартиру у Львові, а торік заробила 62 820 грн у ТОВ «Коворкінг Платформа Футура».

Андрій Москаленко, 959 546 грн (+32%)

Суттєво наблизився до свого першого мільйона і заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Ще у 2018-му посадовець заробляв трохи більше 645 000 грн, а торік його платня зросла аж на третину.

В середньому у 2019 році Андрій Москаленко щомісяця отримував майже по 80 000 грн .

Повноцінного житла як такого посадовець не має, він володіє часткою двох квартир у Львові. Власного помешкання не задекларувала і його дружина Катерина Москаленко, але натомість вона є власницею гаражу у Львові.

Мабуть, заступник мера бере приклад зі свого боса, адже теж не має жодних збережень, землі чи будь-яких інших цінностей. Не має Андрій Москаленко і власного автомобіля, тож вочевидь ходить пішки або їздить на велосипеді. Напевне, саме для таких чиновників мерії у Ратуші хотіли обладнати душ за 750 000 грн, втім потім передумали.

Катерина Москаленко теж працює у Львівській міській раді помічницею заступниці мера з гуманітарних питань. На цій посаді минулого року вона заробила 331 187 грн, що теж майже на 90 000 грн більше, аніж у 2018-му.

Марта Литвинюк, 906 712 грн (+33%)

До списку чиновників-багатіїв міськради Львова потрапила і керуюча справами виконавчого комітету Марта Литвинюк. Якщо у 2018-му вона заробила понад 680 000 грн, то торік її дохід зріс на третину. В середньому Марта Литвинюк отримувала понад 75 500 грн на місяць.

Грошей на банківських рахунках ні у посадовиці, ні у членів її сім’ї немає. Втім Марта Литвинюк відклала готівкою 170 000 грн, а її чоловік – 52 000 доларів і 3000 євро.

Крім непоганої зарплати у мерії, Марта Литвинюк має лише 50% квартири у Львові. Інша половина належить її чоловіку Олександру.

Цікаво, що вся інша нерухомість записана саме на Олександра Литвинюка: будинок і дві земельні ділянки у селі Поршна Пустомитівського району, ще дві ділянки у селі Деревач Пустомитівського району, гараж, паркомісце і квартира у Львові.

Власного авто чиновниця теж не має, зате її чоловік їздить на позашляховику Acura MDX 2008 року випуску. Сама Марта Литвинюк машини, вочевидь, не потребує – виконавчий комітет щороку витрачає кілька мільйонів гривень на послуги таксі.

Син посадовиці Андрій Литвинюк задекларував дві квартири у Львові, а торік розжився на мопед Kawasaki вартістю 290 000 грн.

Сергій Бабак, 818 812 грн (+28%)

2019 рік для заступника міського голови Львова з питань безпеки Сергія Бабака був вдалим: і нову посаду отримав, і більшу зарплату, і ще й квартиру на додачу. Але про все по порядку.

Сергій Бабак став заступником мера з питань безпеки у червні 2019-го, до цього він обіймав посаду заступника міського голови з питань ЖКГ. Такі посадові зміни у мерії зробили, аби полегшити роботу Бабака.

У своїй декларації за 2019-й посадовець не розділяє платню, отриману на двох посадах у Львівській міськраді, і вказує 818 812 грн доходу, що майже на третину більше ніж попереднього року. Так, у 2018-му Сергій Бабак отримав трохи більше 588 000 грн.

Середня платня заступника Садового торік складала більше 68 200 грн на місяць.

Сергій Бабак, який є уродженцем Києва, донедавна не мав власного житла у Львові. Втім торік у нього з’явилась квартира площею 85 кв м. Її чиновнику придбала мерія за бюджетні кошти. Фактично житло не є у власності Сергія Бабака, втім якщо він пропрацює у Львівській міськраді більше 10 років, то зможе його приватизувати.

Ні автомобіля, ні землі чи інших цінностей Сергій Бабак не задекларував. Проте готівкою він наскладав 42 050 євро, 77 230 доларів та 4270 грн. У банку посадовець тримає 12 168 євро, 82 долари та 14 489 грн.

Галина Слічна, 810 288 грн (+38%)

У 2019 році Галина Слічна теж змінила одну посаду на іншу: у червні із в.о. директора департаменту гуманітарної політики вона стала заступницею міського голови Львова з гуманітарних питань.

Загалом торік чиновниця заробила 810 288 грн: 323 642 грн – у департаменті гуманітарної політики, ще 486 646 грн – на посаді заступниці Садового. Відтак у середньому щомісяця Галина Слічна отримувала більше 67 500 грн .

Якщо порівнювати дохід посадовиці за 2019 рік із доходом за попередній рік, то він зріс на 38%. Так, у 2018-му у департаменті гуманітарної політики Слічна заробила трохи більше 500 000 грн.

Із нерухомості у Галини Слічної – частка будинку і земельної ділянки у Брюховичах. Ще одну ділянку вона орендує. Власного автомобіля чи інших цінностей заступниця мера не має.

Втім чиновниця задекларувала заощадження: 60 000 грн, 22 000 доларів і 4200 євро готівки, а в банку зберігає ще 127 056 грн.

Анатолій Забарило, 801 801 грн (+26%)

Секретар Львівської міськради також не пасе задніх – торік його зарплата збільшилась на 26% і склала понад 800 000 грн. Середня платня посадовця становила більше 66 800 грн на місяць, тоді як у 2018 він отримував щомісяця по 49 000 грн.

Анатолій Забарило володіє будинком площею 476 кв м, двома земельними ділянками у Пустомитах. Також він користується квартирою дружини у Львові, має тут ще одну земельну ділянку і гараж.

Їздить посадовець на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 4.5 D Універсал-В (2012 року випуску), який він купив у 2018-му трохи більше, ніж за мільйон гривень. Натомість його дружина має Daihatsu Terios 2008 року випуску.

Заощадження Анатолій Забарило та члени його сім’ї відкладають на банківський рахунок. Секретар ради задекларував 48 677 доларів і 839 грн. Його дружина тримає у банку 10 672 долари, 11 000 доларів і 3732 грн.

Серед нематеріальних активів Забарила – запатентовані соціологічні методи і винаходи.

Дружина чиновника Наталія Шумська має у власності дві земельні ділянки в Пустомитах, а також гараж у Львові. Минулого року вона отримала 478 577 грн пенсії, ще 10 320 грн становила допомога при народженні дитини. Також жінка взяла 138 344 грн кредиту.

Геннадій Васьків, 690 180 грн (+24%)

До першого заробленого у мерії мільйона заступнику міського голови Львова з фінансово-економічних питань ще далеко, втім оминути цього топ-чиновника Львівський портал просто не міг.

На відміну від своїх колег, інших заступників Садового, Геннадій Васьків торік заробив трохи більше 690 000 грн. Але навіть ця зарплата є на чверть більшою – у 2018-му посадовець отримав понад 526 000 грн. Тепер середня зарплата Васьківа зросла із 44 000 грн до 57 500 грн на місяць.

Однак зарплата у Львівській міськраді – не єдине джерело доходів у 2019 році. Геннадій Васьків продав свій автомобіль і отримав додатково 880 000 грн.

Щодо нерухомості, то чиновник має у Львові квартиру і гараж. Крім цього, він навпіл із дружиною Оксаною володіє чотирма земельними ділянками у селі Добрячин Сокальського району, а також нежитловим приміщенням у Львові. Своєю чергою Оксана Васьків задекларувала ще дві квартири і дві комори у Львові.

Дружина Геннадія Васьківа займається бізнесом, тож минулого року отримала 989 935 грн доходу. Більше того, у 2019-му вона стала власницею торгової марки Healthy Beauty. Під цією назвою у Львові працює салон краси.

Торік Оксана Васьків продала власний автомобіль за 585 000 грн і натомість купила новий – Mercedes-Benz GLC Coupe 2019 року випуску за 714 460 грн тоді як у салоні офіційного дилера така модель коштує від 1,1 мільйона грн і вище. Новою машиною обжилась і донька Васьківих Вікторія. Вона придбала Peugeot 208 2013 року випуску за 210 600 грн. Натомість сам Геннадій Васьків власної машини більше не має.

Заступник мера з фінансово-економічних питань готівку довіряє банківському сейфу. Там він зберігає 249 500 доларів, 102 300 євро та 526 605 грн. На рахунках Геннадій Васьків загалом має 53 083 грн, а його дружина – 13 748 грн.

Два нові заступники Садового

Найменше у 2019 році перепало двом новим заступникам міського голови Львова Любомиру Зубачу і Сергію Кіралю.

Любомир Зубач є заступником мера з питань містобудування із 19 вересня 2019 року. До цього він був народним депутатом України VIII скликання від «Самопомочі». Із вересня до кінця грудня, за неповні чотири місяці, новоспечений посадовець заробив у мерії 368 706 грн. Тобто в середньому він отримував більше ніж по 100 000 грн на місяць.

Приємний грошовий бонус Любомиру Зубачу дістався і на початку 2020 року. У лютому він отримав від мерії понад 96 000 грн матеріальної допомоги, тож його місячна платня після всіх відрахувань становила майже 140 000 грн.

Будучи нардепом, Зубач у 2019-му отримав більше 670 000 грн сукупного доходу. Із нерухомості у нього – квартира і земельна ділянка у Львові, частка ще однієї квартири у Львові. Водночас він також користується квартирою родички у Львові та орендував помешкання у Києві. Їздить на автомобілях Citroen C4 2008 року випуску та Toyota Avensis 2011 року випуску.

Готівкою Любомир Зубач назбирав 20 000 доларів, на банківських рахунках загалом тримає 379 504 грн і 304 євро. Його дружина Мар’яна Ходак має 4 000 доларів готівки, а в банку – 14 000 доларів.

Сергій Кіраль став бізнес-омбудсменом у лютому цього року, коли сесія Львівської міськради спеціально створила дві посади омбудсмена. Вони прирівнюються до заступника міського голови, тому також отримують зарплату із бюджету міста.

До цього Сергій Кіраль теж був нардепом від «Самопомочі», а з жовтня 2019-го – ще й радником мера Садового. Саме на цій посаді за неповні три місяці він заробив 102 944 грн, тобто отримував у середньому по 34 000 грн .

У Верховній Раді новоспечений бізнес-омбудсмен заробив 301 595 грн. Власного житла, землі чи будь-якої іншої нерухомості він не має, зате їздить на автомобілі Volkswagen Passat 2007 року випуску.

Сам Сергій Кіраль ні готівки, ні заощаджень у банку не має, зате його дружина назбирала готівкою 10 000 доларів. Також вона, займаючись підприємницькою діяльністю, торік заробила 529 700 грн. У власності жінки – дві квартири у Львові та ще одна в Ялті.

Фото: Гал.інфо, ЛМР, з мережі Інтернет