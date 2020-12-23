Львівська міська рада отримала нового секретаря

Секретарем Львівської міської ради VIII скликання обрали 40-річного «свободівця» Маркіяна Лопачака. Відповідне рішення прийняли депутати у середу, 23 грудня, під час таємного голосування, передає кореспондент Львівського порталу.

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував «Європейській солідарності», яка є найбільшою фракцією, висунути власну кандидатуру на крісло секретаря Львівської міськради. Політсила замість свого представника рекомендувала віддати цю посаду «свободівцю» Маркіяну Лопачаку.

Андрій Садовий цю пропозицію підтримав і висунув кандидатуру Маркіяна Лопачака на таємне голосування. Його призначення підтримав 41 депутат із 64.

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Зазначимо, що секретар Львівської міськради обов’язково є її депутатом. Ця посада належить до виконавчої гілки влади. Тому особа, яка її обіймає, отримує зарплату із міського бюджету.

За відсутності міського голови секретар ради виконує його функції. До повноважень секретаря також належить підготовка до сесій, забезпечення оприлюднень рішень ради, зберігання документів, координація роботи депутатських комісій, сприяння роботі депутатського корпусу.

Місцева рада може достроково звільнити секретаря, ухваливши відповідне рішення на сесії.

Секретарем Львівської міської ради попереднього скликання був депутат від «Громадянської позиції» Анатолій Забарило.

Довідково: 40-річний Маркіян Лопачак є у «Свободі» з 1998 року. До початку політичної кар’єри працював вчителем фізкультури в одній зі львівських шкіл. Двічі був помічником нардепа Олега Тягнибока, а в 2014 році й сам пройшов у парламент від «Свободи». Також Маркіян Лопачак вже тричі був депутатом Львівської міськради, тепер це його четверта каденція у Ратуші.

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