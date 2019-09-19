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Зубача офіційно призначили заступником Садового

Наталя Дуляба

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Колишнього народного депутата України Любомира Зубача призначили заступником міського голови Львова з питань містобудування. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 19 вересня, під час сесії Львівської міської ради проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

41-річний Любомир Зубач, який є однопартійцем мера Андрія Садового, став його заступником з питань містобудування.

Відповідно, Зубач увійшов до складу виконавчого комітету міськради Львова, замінивши на цьому місці радника міського голови Ростислава Дацквіва.

Зазначимо, Любомир Львович Зубач був народним депутатом України VIII скликання від «Самопомочі», працював у парламентському комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

З 2006 до 2015 року працював у Львівській міській раді, зокрема радником міського голови, заступником, а також очолюлював управління «Секретаріат ради».

До призначення Любомира Зубача обов’язки заступника міського голови Львова з питань містобудування виконував Геннадій Васьків.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Андрія Садового побільшало заступників. Детальніше про це читайте тут.

Фото: Самопоміч

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