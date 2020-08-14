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Високі премії двох заступників Садового обіцяють скерувати на доплати медикам

Вероніка Рой

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У Львівській міській раді обіцяють скерувати липневі премії двох заступників мера Львова на доплати медикам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Зокрема, на доплати медикам обіцяють скерувати липневі премії заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк та заступника з питань безпеки міста Сергія Бабака.

Як пишуть Варіанти, у липні заступниця мера Львова Ірина Маруняк отримала 224 тисяч грн зарплати, з якої 92 тисяч грн становила допомога на оздоровлення, 53 тисячі гривень – премія за червень та 46 тисяч гривень – премія за період відпустки.

Крім цього, за даними видання, Сергій Бабак у липні  отримав  194 тисяч гривень зарплати. У цю суму входить 58 тисяч гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та  допомога на оздоровлення та 28 тисяч гривень – премії за червень.

Варто зауважити, що торік платня топ-посадовців Львівської міськради зробила їх мільйонерами. У 2019 році на оплату праці міського голови, сімох його заступників, керуючої справами виконавчого комітету та секретаря Львівської міськради із бюджету витратили понад 7,5 млн грн. Львівський портал розповідав, скільки у 2019-му заробили перші люди Ратуші і хто з них встиг офіційно доробитися до першого мільйона. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Мільйонери Ратуші».

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