Заступник мера Львова Зубач за місяць отримав 100 тисяч матеріальної допомоги

У лютому заступнику міського голови Львова Любомиру Зубачу нарахували 173 тис. грн зарплати, якої майже 100 тис. грн становила матеріальна допомога. Про це повідомила Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит Варіантів.

У лютому цього року заступнику міського голови Львова з містобудування Любомиру Зубачу нарахували 173 163,25 грн заробітної плати. Зокрема, у цю суму увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 11 340 грн;

– доплата за ранг – 540 грн;

– надбавка за вислугу років – 2376 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 7128 грн;

– премія – 48 000 грн;

– заробітна плата за час перебування у службових відрядженнях – 7176 грн;

– матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – 96 603,25 грн.

Із цих коштів Зубач сплатив 31169,39 грн податку з доходів фізичних осіб та 2597,45 грн військового збору. Відтак, фактично виплачена заробітна плата чиновнику за лютий цього року без податків, зборів та перерахувань становила 139 396,41 грн.

Як повідомляв Львівський портал, у вересні 2019 року колишнього народного депутата України Любомира Зубача призначили заступником міського голови Львова з питань містобудування.

Фото: Самопоміч