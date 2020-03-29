ОСТАННІ НОВИНИ

Заступник мера Львова Зубач за місяць отримав 100 тисяч матеріальної допомоги

Соломія Головіна

|

У лютому заступнику міського голови Львова Любомиру Зубачу нарахували 173 тис. грн зарплати, якої майже 100 тис. грн становила матеріальна допомога. Про це повідомила Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит Варіантів.

 

У лютому цього року заступнику міського голови Львова з містобудування Любомиру Зубачу нарахували 173 163,25 грн заробітної плати. Зокрема, у цю суму увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 11 340 грн;

– доплата за ранг – 540 грн;

– надбавка за вислугу років – 2376 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 7128 грн;

– премія – 48 000 грн;

– заробітна плата за час перебування у службових відрядженнях – 7176 грн;

– матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – 96 603,25 грн.

Із цих коштів Зубач сплатив 31169,39 грн податку з доходів фізичних осіб та 2597,45 грн військового збору. Відтак, фактично виплачена заробітна плата чиновнику за лютий цього року без податків, зборів та перерахувань становила 139 396,41 грн.

Як повідомляв Львівський портал, у вересні 2019 року колишнього народного депутата України Любомира Зубача призначили заступником міського голови Львова з питань містобудування.

Фото: Самопоміч

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...