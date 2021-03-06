У березні в транспорті Львова почнуть монтувати валідатори для е-квитка

Упродовж березня-квітня у Львові планують розпочати тестовий монтаж валідаторів у трамваях, тролейбусах та автобусах. До кінця цього року заплановано встановити систему АСОП на усі транспортні засоби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як зазначив заступник директора ЛКП «Львівавтодор», керівник впровадження проекту АСОП Роман Лев, заплановано три етапи встановлення систем електронного квитка. Перший етап встановлення охопить близько 25 одиниць. На другому етапі буде встановлено на більше 100 одиниць транспортних засобів. І на останньому етапі передбачається обладнати весь громадський транспорт системою електронного квитка.

За його словами, однією із складових системи е-квитка є встановлення валідаторів на усіх входах і виходах у транспортному засобі. Його завдання – це обслуговування безконтактних транспортних чи банківських карт для здійснення оплати, QR-кодів квитків, мобільного додатку чи одноразових паперових квитків. Валідатори потрібні, щоб, зайшовши в транспортний засіб, зафіксувати поїздку і потім мати змогу пересісти безкоштовно в інший транспортний засіб, в межах 40 хв.

«Контроль за оплатою буде здійснюватися контролерами, які будуть мати ручні валідатори. Коли контролер зайде в автобус чи електротранспорт, то усі валідатори будуть відключені і ті пасажири, які не встигли оплатити чи зареєструватися в системі, не матимуть змоги це зробити», – пояснив Роман Лев.

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Щодо оформлення пільгового електронного квитка, то станом на сьогодні вже опрацьовано більше 15 тисяч заяв.

Додамо, що повна здача в експлуатацію проєкту впровадження електронного квитка (АСОП) у Львові запланована на січень 2022 року.

Як інформував Львівський портал, впровадження електронного квитка відбуватиметься поетапно, тому планувалося, що він запрацює не раніше ніж восени 2021 року. Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його введення планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Нагадаємо, компанію, яка запровадить у Львові електронний квиток, визначили ще у грудні 2019 року. У тендері переміг чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. Ці фірми запустять е-квиток майже за 11,6 млн євро.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити восени цього року. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.

Як раніше писав Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році.

У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року. Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

У листопаді 2019-го Андрій Садовий визнав, що процес введення е-квитка затягується і назвав причину цього.

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Фото: ЛМР