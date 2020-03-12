Е-квиток у Львові запрацює не раніше осені 2021 року

У четвер, 12 березня, у Львівській міській раді відбулося підписання договору переможцем тендеру на впровадження е-квитка у Львові – чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe – Municipal Technologies LLC. Згідно із графіком, встановлювати обладнання для е-квитка у Львові планують через 74 тижні після підписання договору, тобто орієнтовно восени 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо раніше у мерії Львова повідомляли, що що договір із переможцем тендеру мають підписати ще до кінця грудня 2019 року. Втім заступник директора департаменту житлового господарства Андрій Білий пояснив, що затримка у підписанні виникла через скаргу одного з учасників тендеру.

«11 грудня 2019 року тендерний комітет вже завершив ознайомлення з пропозиціями учасників тендеру на електронний квиток і визначився з переможцем. Це – консорціум Mikroelektronika та SoftServe. На превеликий жаль, учасник, який подав на 2 млн дорожчу пропозицію, вирішив, що тендерний комітет не правий і поскаржився в ЄБРР на замовника ЛКП «Львівавтодор», звинувативши у тому, що процедура була некоректною. Банк розглядав скаргу більше 3 місяців, та в результаті підтвердив рішення тендерного комітету, що процедура відповідає політиці Банку. На жаль, це для нас означало втрату часу. Сьогодні ми підписали контракт між Львівавтодором і Mikroelektronika, генеральним підрядником консорціуму, і починаємо процес впровадження системи електронного квитка», – розповів Андрій Білий.

Як повідомляється, після підписання контрактного договору наступає етап практичної реалізації проєкту. Він складається з декількох фаз. Зокрема, детальне проєктування займе до 3 місяців, тобто орієнтовно до середини червня 2020 року від дня підписання договору. Далі відбуватиметься тестування обладнання. Ця процедура займе до 1 місяця, орієнтовно до середини липня 2020 року. Наступна фаза – виготовлення та встановлення обладнання для е-квитка– паралельні процеси, які займають близько 10−11 місяців, за попередніми підрахунками, до червня 2021 року. 4. Далі проходитиме тестова експлуатація та прийом в експлуатацію електронного квитка. Цей процес займе 2 місяців, орієнтовно до початку осені 2021 року.

У мерії зазначають, що згідно з попереднім графіком, від підписання договору до прийому в експлуатацію – 74 тижні, тобто восени 2021 року.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що тендерний комітет ЛКП «Львівавтодор» визначив переможця на впровадження сервісу е-квитка у Львові ще 11 грудня 2019 року. Втім офіційно компанію, яка впроваджуватиме електронний квиток у громадському транспорті, назвали лише 16 грудня 2019 року. Переможцем став чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o., та SoftServe – Municipal Technologies LLC

Зазначимо, що впроваджувати електронний квиток у Львові зголосилися шість компаній (одна із них «відсіялась» відразу через невідповідність поданої документації). Згодом у процесі тендеру «відсіялись» дві компанії, тому на останній етап відбору пройшли три фірми, всі вони є консорціумами.

Як водночас зазначає автор закону про електронний квиток Ігор Васюник, у сфері перевезень громадським транспортом Львова обертається сотні мільйонів необлікованої готівки. За різними оцінками, в тіні перебуває 30-40% коштів.

Відтак Ігор Васюник неодноразово наголошував, що реформування громадського транспорту Львова як такого має розпочатися саме із впровадження електронного квитка, що дозволить зробити цю сферу більш прозорою та дасть можливість оптимізувати видатки. Також політик переконаний, що у Львові цілком реально впровадити безкоштовний транспорт, адже 110 міст світу повністю скасували оплату за проїзд в громадському транспорті. Детальніше про, скільки часу потрібно, щоб налагодити якісну роботу громадського транспорту у Львові читайте дальніше у матеріалі: «Чому львів’яни добираються на роботу аварійними маршрутками».

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Такі абонементи за бажанням львів’ян також можуть стати іменними. Відтак якщо людина придбала річну картку на проїзд, але загубила, то зможе відновити її, вказавши відповідні персональні дані.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити восени цього року. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.