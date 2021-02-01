У міськраді назвали нову дату впровадження е-квитка у Львові

Повна здача в експлуатацію проєкту впровадження електронного квитка (АСОП) у Львові запланована на січень 2022 року. Про це повідомив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль, передає пресслужба міськради Львова.

Зміну дату впровадження електронного квитка у мерії пояснюють коронавірусним карантином.

«12 березня 2020 року відбулося підписання договору з консорціумом Mikroelektronika & SoftServe, який виконує функцію розробника обладнання та програмного забезпечення інфраструктури АСОП. Етап впровадження е-квитка згідно з договором – 18 місяців, проте, в зв’язку з локдауном і карантином, внаслідок пандемії Ковід-19, та неможливості приїзду робочої групи компанії Мікроелектроніка, графік впровадження був зміщений на 2 місяці. Таким чином, проєкт АСОП планується до здачі в експлуатацію 13 січня 2022 року», – повідомив Олексій Хміль, прессекретар ЛКП «Львівавтодор».

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У березні-квітні 2021 у Львові тестовий монтаж системи е-квитка, а протягом року цю систему мають встановити на усі транспортні засоби. Також цьогоріч планується запуск Центру обслуговування пасажирів та отримання перших пільгових транспортних карток Леокарт.

Як інформував Львівський портал, впровадження електронного квитка відбуватиметься поетапно, тому планувалося, що він запрацює не раніше ніж восени 2021 року. Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його введення планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Нагадаємо, компанію, яка запровадить у Львові електронний квиток, визначили ще у грудні 2019 року. У тендері переміг чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. Ці фірми запустять е-квиток майже за 11,6 млн євро.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити восени цього року. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.

Як раніше писав Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році.

У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року. Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

У листопаді 2019-го Андрій Садовий визнав, що процес введення е-квитка затягується і назвав причину цього.

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Фото: ЛМР