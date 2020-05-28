Депутати не дозволили взяти Львову кредит на зарплати комунальникам

Сьогодні, 28 травня, депутати Львівської міськради провалили голосування за те, аби Львів взяв черговий кредит у ЄБРР. Цього разу – на виплату зарплат працівникам великих комунальних підприємств, які опинились у скруті через коронавірусну кризу. «За» проголосували лише 27 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Через кризу, спричинену коронавірусом, у квітні Львів недоотримав близько 135 млн грн. У травні-червні ситуація із надходженнями до бюджету буде такою ж. Тому Львівська міська рада захотіла взяти участь у програмі підтримки муніципалітетів України від Європейського банку реконструкції і розвитку.

ЄБРР впроваджує «Пакет солідарності», у межах якого на підтримку українських міст виділив 1 мільярд євро. Ці кошти громади можуть отримати у кредит.

Як зауважував міський голова Львова Андрій Садовий, великі комунальні підприємства, «Львівтеплоенерго», «Львівводоканал», «Львівелектротранс», АТП-1, опинилися у скруті. Тому аби мати змогу виплачувати зарплату працівникам цих ЛКП, у мерії запропонували взяти черговий кредит.

На збитках, які зазнали великі комунальні підприємства Львова, наголошувала й заступниця мера з питань ЖКГ Ірина Маруняк. Вона намагалась переконати депутатів, проте безрезультатно.

«У нас є фінансові плани на кожне підприємство, і ми діємо тільки за ними. 473 млн грн мало бути виділено на наші підприємства, а насправді із бюджету виділили більше 200 млн грн. Тобто станом на січень є мінус 233,1 млн грн. Зараз фінансування наших підприємств є лише до травня, на червень коштів вже нема. Ми під час коронавірусу працювали у збитки. Під час карантину їздило 100 автобусів АТП-1 і возили лише сидячих пасажирів. «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго» не мають 100% збору коштів, тому є збитки. Водоканал в день має 15-16 витоків, за п’ять місяців – це 2 400 витоків. Люди ліквідовували ці витоки, часом стоячи в холодній воді. Люди встають і вночі це все ремонтують. Треба виділити кошти для наших підприємств», – підкреслила Ірина Маруняк.

Зрештою депутати не погодились, аби Львів брав кредит ЄБРР на підтримку комунальних підприємств, зокрема на виплату зарплат працівникам. Після обговорення «за» відповідну ухвалу проголосували лише 27 депутатів.

Зазначимо, торік у вересні Львівська міська рада вирішила взяти 1,2 мільярда гривень кредиту на ремонт низки доріг і вулиць. Із них 300 мільйонів гривень банк мав надати ще до кінця 2019 року, у 2020-му – ще 900 мільйонів гривень. Віддати позику Львів має до 2022 та 2025 років.

До того, як депутати погодили цей кредит, Львівська міська рада вже набрала позики на 4 мільярди гривень.

На повернення кредитів у бюджеті Львова-2020 заклали більше 0,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, що за кредитні кошти Львів не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП.