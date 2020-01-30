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На Львівщині у грудні зросла заробітна плата. Хто отримує найбільше?

Вероніка Рой

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Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Львівської області у грудні 2019 року становила 10415 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ статистики у Львівській області.

 

Також в управлінні статистики повідомляють, що порівняно з листопадом 2019 року заробітна плата зросла на 10,9%, з груднем 2018 року – на 13,6%. За одну відпрацьовану годину працівникові нараховано у середньому 71,79 грн.

Найбільш оплачуваними у грудні 2019 року були:

  • працівники підприємств та організацій фінансової та страхової діяльності (19355 грн);
  • державного управління й оборони;
  • обов’язкового соціального страхування (18506 грн);
  • з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16743 грн);
  • з добування сирої нафти та природного газу (16590 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано:

  • у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (5785 грн),
  • поштової та кур’єрської діяльності (5935 грн).

Раніше Львівський портал писав про те, що у рамках реформи зайнятості в Україні планують закріпити законом гнучкий режим робочого часу та дистанційну зайнятість.

У Мінекономіки повідомили, що половина українців працює нелегально або на заробітках.

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