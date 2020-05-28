Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу

Через кризу, спричинену коронавірусом, у бюджеті Львова бракує грошей на зарплати працівникам найбільших комунальних підприємств. Аби вирішити проблему, у мерії захотіли взяти кредит у ЄБРР, проте депутати не дали на це добро.

Тож комунальники вже заявили: не буде зарплат – не буде холодної і гарячої води, не курсуватиме електротранспорт.

У квітні Львів недоотримав близько 135 млн грн. У травні-червні ситуація із надходженнями до бюджету буде такою ж. Тому у мерії вирішили взяти черговий кредит у ЄБРР, який готовий надати 1 млн євро позики тим українським містам, які постраждали внаслідок кризи.

Як розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, із передбачених 473 млн грн комунальні підприємства профінансували лише на 200 млн грн.

Коштів на ЛКП вистачає лише на травень, на червень їх уже немає. Відповідно, працівники «Львівводоканалу», «Львівтеплоенерго», «Львівелектротрансу», АТП-1 та інших комунальних підприємств залишаться без зарплат.

«Під час коронавірусу ми працювали у збитки. Під час карантину їздило 100 автобусів АТП-1, які возили лише сидячих пасажирів. «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго» не мають 100% збору коштів, тому є збитки. Водоканал в день має 15-16 витоків, за п’ять місяців – це 2 400 витоків. Люди ліквідовували ці витоки, часом стоячи в холодній воді, вони встають і вночі це все ремонтують. Треба виділити кошти для наших підприємств», – наголосила Ірина Маруняк.

У сесійну залу навіть прийшли комунальники, які хотіли виступити перед депутатами, але такої можливості їм не надали. Більше того, деякі депутати навіть почубилися з представниками профспілок.

Варто зазначити, що під час позачергової сесії депутати розглядали низку питань щодо залучення нових кредитів щонайменше на 16 млн євро. Кошти місто хоче залучити на будівництво нового автобусного депо, реконструкцію тролейбусної контактної мережі, капремонт трамваїв і, звісно, на фінансову підтримку комунальних підприємств.

Таку ідею посадовців мерії вони сприйняли негативно, адже наголошували на тому, що Львів набрав уже достатньо позик. І йдеться про понад 5 млрд грн.

«Вчергове депутатам намагаються підсунути ухвали про кредитні угоди. Як відомо, станом на зараз місто Львів вже набрало кредитів на понад 5 млрд гривень, ще понад мільярд – випуски облігацій. На минулій сесії ці питання депутати відхилили. Цього разу міський голова зробив хитріше – дописав до назви ухвали «для протидії наслідків поширення вірусної інфекції COVID-19 у м. Львові». Хоча нічого спільного кредит «Львівелектротрансу» та коронавірус не мають», – висловлював свою позицію депутат Ігор Телішевський.

Відтак депутати зауважували, що брати зараз кредит у ЄБРР ще й на зарплати комунальників не варто і пропонували навіть зекономити бюджетні кошти на щомісячних преміях і доплатах меру та його заступникам. Однак ця пропозиція провалилась.

Зрештою після тривалого обговорення депутатський корпус відмовився погоджувати кредит ЄБРР на виплату зарплат працівникам ЛКП. «За» відповідну ухвалу проголосували 27 обранців. Для прийняття рішення забракло всього 6 голосів.

Наприкінці сесії перед депутатами таки виступили представники профспілок «Львівелектротрансу», «Львівтеплоенерго» та «Львівводоканалу». Спічі кожного з них були дуже емоційними.

Комунальники, здається, доведені до відчаю, відразу заявили: не буде зарплат – не буде електротранспорту і водопостачання. Відповідно, Львів опиниться у колапсі.

«Своїм голосуванням ви зробили так, що працівники підприємства не отримають зарплат. А якщо у «Львівелектротрансі» не буде вчасно зарплат, ми як профспілка офіційно заявляємо: ми зупинимо транспорт у місті, а на кожному вагоні напишемо імена депутатів, які проголосували проти (взяття Львовом кредиту на підтримку найбільших комунальних підприємств, – ред). От і буде вам безкоштовна антиреклама», – відрізав голова профспілки ЛКП «Львівелектротранс» Ігор Гайдар.

Свого колегу підтримала і водійка сихівського трамвая №8 із 20-річним стажем Наталя Калітовська. Вона розкритикувала депутатів, які лише рахують розкрадені бюджетні гроші замість того, аби забезпечити простих людей зарплатами.

Жінка зауважила, що працівники «Львівелектротрансу», розуміючи складну ситуацію, погодились іти у неоплачувані двотижневі відпустки, а також на скорочений робочий тиждень. Наталія Калітовська також зауважила, що всім ще й довелося працювати у непростому психологічному стані, тому це неприйнятно – не виплачувати людям чесно зароблені гроші.

«Я встаю о 03:00 год. ночі, ще до 05:00 год. я вже є на роботі. Це саме на мої плечі випадало працювати в перші дні карантину, а ви в цей час сиділи у своїх комфортних квартирах. Мені жінки-водійки у сльозах дзвонили, бо боялися у той час виходити на роботу, адже не знали, що таке коронавірус. Повірте, це було дуже тяжко виїхати у порожнє місто і возити у вагоні по дві-три людини, яких ти підвозив у 8-му лікарню. Я возила лікарів, пекарів, продавців, які продавали продукти, щоб Львів міг існувати. І я не могла в цей момент вийти з кабіни і вимагати від тієї бабці 7 гривень за проїзд… Саме «Львівелектротранс» вийшов на роботу у ті перші дні карантину, навіть АТП-1 не працювало, бо ніхто не знав, що буде далі. Ми пішли на поступки і погодились на 4-денний робочий тиждень, йшли у відпустки за власний кошт, щоб зекономити гроші. І тепер ми заслужили такого ставлення? Ви вважаєте, що ми не вартуємо, щоб навіть отримати ті копійчані зарплати?», – сказала емоційно водійка трамвая №8.

Голова профспілок «Львівтеплоенерго» Тетяна Величко зауважила, що якщо люди не побачать зарплат, то вони при першій нагоді виїдуть на заробітки, зокрема до Польщі.

«Як нам дивитись в очі людям, коли ми прийдемо на підприємство? Як пояснювати, що зарплати не буде? Так і казати, що то ви, депутати, не проголосували? А ще цієї ночі наші працівники працювали на Сихові, щоб 30 будинків мали гарячу воду. Ми гордимося своєю роботою. Ми працюємо в міру своїх сил, здоров’я і кваліфікації. А якщо не буде зарплати, то я не впевнена, що при першій нагоді наші люди не виїдуть за кордон і не будуть там кращої долі шукати. У нас як і у вас є сім’ї, діти, яких треба годувати. Ви маєте це розуміти і поставити себе на місце того працівника, який стоїть в канаві і в дощ, і в сонце, і в холод», – відрізала Тетяна Величко.

Останнє слово мав голова профспілкового комітету «Львівводоканалу» Володимир Стадник. Він був солідарним зі своїми колегами і закликав депутатів не допустити комунального колапсу, який відразу ж відчують на собі всі львів’яни.

«Ви сьогодні проголосували за доплати медикам. Не маю нічого проти, я схиляю перед ними голову. Але невже ви думаєте, що медики дадуть собі раду, коли у місті не буде води, не буде очистки стоків? Ми ні на кубометр не зменшили води Львову, а тільки збільшили завдяки колективу. Але ми – на межі. Ви ж знаєте, яка у нас жалюгідна зарплата, чому ж ви нам її не даєте?», – риторично запитав Володимир Стадник.

У відповідь на такі емоційні й розпачливі виступи комунальників деякі депутати зааплодували, однак нічого путнього у своє виправдання не сказали.

Представники ЛКП попросили розглянути питання зарплат на наступній сесії Львівської міськради, а мер Андрій Садовий своєю чергою запевнив, що проблему таки вирішать.

Фото: ЛМР, Alex Shutyuk, мережа Інтернет