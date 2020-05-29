У Садового передумали облаштовувати у Ратуші душ за 750 тисяч

У Львівській міській раді повідомили про те, що розриває договір з підрядником на облаштування туалетних кімнат з душовими вартістю 753 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Роботи з облаштування туалетних кімнат з невеликими душовими на 1-му поверсі Ратуші зупинено. З підрядником розривають договір», – наголосили у мерії.

Як запевнили в департаменті адміністративних послуг, авансових платежів не проводили.

Також міський голова доручив сектору доброчесності проаналізувати проведення тендерних процедур.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на 1-му поверсі будівлі ЛМР збираються облаштувати дві туалетні кімнати та душові кабіни вартістю 753 тисячі гривень.