Заступник мера Львова Сергій Бабак задекларував квартиру і 818 тисяч гривень зарплати

Зарплата заступника міського голови Львова з питань безпеки міста Сергія Бабака торік зросла майже на третину, тож він заробив 818 000 грн. Також посадовець розжився на власне помешкання. Про це йдеться у його декларації про доходи за 2019 рік.

Сергій Бабак у своїй декларації не розділяє платню, отриману торік на двох посадах у Львівській міськраді, – заступника мера з питань ЖКГ та заступника з питань безпеки міста.

Посадовець вказує, що загалом за 2019 рік у мерії заробив 818 812 грн, що майже на 30% більше ніж попереднього року. Так, що у 2018-му Сергій Бабак отримав трохи більше 588 000 грн.

Сергій Бабак назбирав готівкою 42 050 євро, 77 230 доларів та 4270 грн. Також у банку заступник Садового тримає 12 168 євро, 82 долари та 14 489 грн.

Донедавна Сергій Бабак, який є уродженцем Києва, не мав власного житла у Львові. Втім торік у нього з’явилась квартира площею 85 кв м. Її посадовцю придбала мерія за бюджетні кошти. Фактично житло не є у власності Сергія Бабака, втім якщо він пропрацює у Львівській міськраді більше 10 років, то зможе її приватизувати.

Автомобіля Сергій Бабак не має, також згідно з декларацією він не володіє ні землею, ні іншою нерухомістю чи цінностями.

Зазначимо, що 57-річний Сергій Бабак працює у Львівській міськраді з 2016 року. Заступником мера з питань безпеки міста він став у червні 2019-го, до цього він обіймав посаду заступника міського голови Львова з питань ЖКГ.

Як писав Львівський портал, двоє заступників міського голови Львова торік заробили по мільйону гривень: Ірина Маруняк та Андрій Москаленко.