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Керуюча справами виконкому ЛМР Марта Литвинюк заробила більше 900 тисяч гривень

Наталя Дуляба

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Керуюча справами виконавчого комітету Львівської міськради Марта Литвинюк торік заробила трохи більше 900 тисяч гривень. Про це йдеться у її декларації про доходи за 2019 рік.

 

Марта Литвинюк, працюючи керуючою справами виконавчого комітету, у 2019 році заробила 906 712 грн. Її платня зросла на 33% порівняно із 2018-им, коли чиновниця отримала 680 325 грн.

Її чоловік Олександр Литвинюк торік отримав 49 635 грн пенсії і ще 967 399 грн заробив, займаючись підприємницькою діяльністю.

Практично вся нерухомість записана на чоловіка посадовиці: Олександр Литвинюк має будинок і дві земельні ділянки у селі Поршна Пустомитівського району, ще дві ділянки у селі Деревач Пустомитівського району, гараж, паркомісце і квартиру у Львові.

Марта Литвинюк володіє 50% квартири у Львові. Інша половина теж належить її чоловіку. Їхній син Андрій Литвинюк задекларував дві квартири у Львові.

Власного авто чиновниця теж не має, зате її чоловік їздить на позашляховику Acura MDX 2008 року випуску. А син минулоріч розжився на мопед Kawasaki вартістю 290 000 грн.

Грошей на банківських рахунках ні у Марти Литвинюк, ні в її чоловіка немає. Втім керуюча справами виконкому зберігає 170 000 грн готівки, а її чоловік – 52 000 доларів і 3000 євро.

Зазначимо, 55-річна Марта Литвинюк керує справами виконавчого комітету Львівської міськради з 2006 року. До цього вона працювала в Інституті розвитку міста, була членом редколегії газети «Самопоміч». Також Марта Литвинюк є членом ГО «Об’єднання «Самопоміч».

Як писав Львівський портал, у 2019 році заступниця мера Львова Ірина Маруняк стала мільйонеркою. Також майже мільйон гривень торік заробив ще один заступник Андрія Садового – 33-річний Андрій Москаленко.

Фото: ЛМР

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