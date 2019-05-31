Садовий підтвердив, що виділив квартири трьом своїм підлеглим

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив інформацію про те, що троє посадовців отримали квартири, придбані за бюджетні кошти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

«Так, дійсно, три квартири отримали наші посадовці. Ірина Кулинич, яка 13 років працює в міській раді, приїхала з Франківська. Я вважаю, це правильно. Олег Іщук, який 12 років працює, приїхав із Луцька. Це є правильно. Сергій Бабак, який в 2006 році почав працювати, це теж є правильно. Ми більше квартир нікому не давали в міській раді. В нас ще одну квартиру отримав Володимир Зуб, який приїхав з Чернігова в 2006 році. То якщо я запрошую фахівців з інших міст, за які кошти вони мають купляти собі житло? Вони не є настільки багаті. Тому що зарплата, яку вони отримували, не давала їм такої можливості», – пояснив Андрій Садовий.

Зазначимо, що раніше міська рада Львова квартир своїм працівникам не купувала. Втім минулого року сесія прийняла ухвалу про забезпечення житлом посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради. Згодом депутати передбачили на цю програму 5 млн грн – за них мали придбати чотири квартири площею по 113 кв м кожна.

Як писав ZIK, тоді із трибуни сесійної зали про придбання квартир для конкретних чиновників не заявляли. Йшлося про формування відомчого житла для працівників мерії та комунальних підприємств, які перебувають на квартирній черзі. Водночас у програмі прописали, що у випадку з висококваліфікованими працівниками квартиру можуть надавати і тим, хто не стоїть на черзі. Після звільнення з міської ради працівники мали б вивільняти надане житло, але й тут є нюанс: залишити собі і приватизувати помешкання чиновники можуть, якщо понад 10 років пропрацювали в мерії.

Відтак вже 5 квітня цього року виконавчий комітет прийняв рішення про вилучення з відомчого житлового фонду двох квартир на вул. Тернопільській, 21-А та однієї на вул. Стрийській, 45-А. Усі – в новобудовах.

Ці помешкання і дісталися заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергію Бабаку, директору департаменту економічного розвитку Ірині Кулинич і директору департаменту фінансової політики Олегу Іщуку. Варто зауважити, що з виділенням помешкань в міській раді довго не думали, а щасливі власники не стояли роками в квартирній черзі – з заявами на отримання житла чиновники звернулися всього 19 березня 2019 року.

Водночас Андрій Садовий додав, що ідею виділити посадовцям квартири висунули депутати Львівської міськради.

«Це була ініціатива депутатів міської ради. Вони виступили з ініціативою надати квартири, тому що вони знають їхню роботу впродовж 12 років. Хто як голосував – можете взяти список і подивитись», – наголосив мер.

Зазначимо, що Ірина Кулинич працює у Львівській міській раді одинадцять років, Олег Іщук – дванадцять, а от Сергій Бабак – трохи більше двох років.

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