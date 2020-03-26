Львів виділить ще два мільйони на купівлю ПЛР-тестів та реагентів для них

У Львові з резервного фонду додатково виділять два мільйони гривень на закупівлю тест-систем полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та реагентів для обласної лабораторії. Таке рішення 26 березня було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Львівський портал.

Як під час брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий, проведення одного тесту ПЛР може коштувати в середньому до 500 грн.

«За цей тиждень ми закумулювали 900 тисяч позабюджетних коштів, щоб проплатити за них представництву німецької компанії в Києві, яке продає ці тести. Сьогодні на комісії вирішили виділити ще 2 млн грн», – зазначив мер Львова.

Додамо, що Львівська обласна лабораторія вже має сьогодні дати перші результати аналізів на коронавірус пацієнтів на Львівщині. Раніше аналізи потрібно було відправляти у лабораторію до Києва.

Нагадаємо, 26 березня обласний лабораторний центр МОЗ почав робити полімеразну ланцюгову реакцію, яка дозволяє достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу. За добу лабораторія може зробити близько 100 таких тестів. Аби отримати остаточні результати, потрібно трохи менше доби.

Раніше у у Львівській ОДА пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого. Адже специфічного лікування пацієнтів із COVID -19 досі немає, хворобу лікують залежно від симптомів.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Центр легеневого здоров’я у Львові теж закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. А нещодавно стало відомо, що ПЛР на визначення коронавірусної інфекції можуть проводити на сучасних тест-системах для туберкульозу, які має згаданий Центр легеневого здоров’я у Львові. За один день тут можна зробити 400 тестів, але для цього потрібні спеціальні картриджі.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 53 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні лабораторно підтвердили 156 випадків захворювання на коронавірус. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.