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В Івано-Франківську коронавірус підтвердили у двох медсестер

Андрій Котенський

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В Івано-Франківську дві медсестри інфікувалися коронавірусом. Вони контактували з 56-річною жінкою, яка померла. Про це в ефірі Hromadske повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

Стан медсестер середньої тяжкості. За словами міського голови, у них є температура та бронхіт.

«Стан стабільний. Вони не потребують реанімаційних заходів», — підкреслив Марцінків.

Зазначимо, що це не нові випадки інфікування. Вони входять до 5 раніше підтверджених випадків в Івано-Франківській області.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні померли три людини. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

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